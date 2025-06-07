Как вернуть утраченную дружбу: стратегия примирения из 5 шагов

Друзья – это обычно отношения, которые вы действительно цените. Это взаимная заинтересованность, общая история, много особых моментов. И внезапная потеря такой связи – это ужасное ощущение.

К счастью, вы кое-что можете сделать, чтобы восстановить утраченную дружбу. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.

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Можно ли спасти дружбу: вот советы, которые в этом помогут

Не все утраченные дружеские отношения – утрачены навсегда, и не все дружеские отношения, которые ухудшились, должны закончиться. Конечно, если дружба была токсичной, то ее потеря на пользу. Но если она была хорошей – стоит немного побороться за нее и попытаться восстановить, пока еще не поздно.

Но как именно это можно сделать? Чтобы исправить ситуацию, следует действовать по определенной стратегии, и вот что в нее входит.

К счастью, вы кое-что можете сделать, чтобы восстановить утраченную дружбу / Фото freepik