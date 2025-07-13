Есть 5 критических нюансов, на которые стоит обратить особое внимание. О них расскажем на 24 Канале благодаря Financial Express.
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Бережем авто от летней жары: на какие 5 важных аспектов обратить внимание?
- Кондиционер. В летние месяцы он часто работает интенсивнее, чем даже поршни двигателя. А если вашему авто уже несколько лет или у него значительный пробег – проверка системы кондиционирования еще более критично важна. Слабое охлаждение, неприятные запахи, неисправный компрессор – это распространенные проблемы, но еще хуже, если они возникают неожиданно. Поэтому предотвращайте это и прибегайте к профилактическому обслуживанию.
- Давление в шинах. Горячий воздух расширяется, и это непосредственно влияет на шины вашей машины. Во время жары вы движетесь по нагретым дорогам, поэтому температура шин значительно возрастает, а это в свою очередь увеличивает внутреннее давление и нагрузку на стенки шин. Если на резине уже есть трещины или слабые места, дополнительное давление просто разорвет шину. Это чрезвычайно опасно, особенно на высоких скоростях. Чтобы избежать таких серьезных рисков, поддерживайте летом правильное давление в шинах.
Есть 5 критических нюансов для защиты автомобиля летом, на которые стоит обратить особое внимание / Фото freepik
- Охлаждающая жидкость. Двигатель является сердцем вашего авто, а моторное масло и охлаждающая жидкость – как кровь и лимфа. Масло обеспечивает смазку двигателя, а охлаждающая жидкость помогает регулированию его температуры. И это критически важно во время жарких месяцев. Поэтому привыкайте регулярно проверять уровень жидкостей и доливать их, чтобы поддерживать оптимальный уровень.
- Восковое полировочное средство. Солнцезащитный крем защищает вашу кожу от вредных ультрафиолетовых лучей, но так же надо защитить и авто – это сделает хороший слой воскового полировочного средства. Это не только помогает сохранить блеск краски, но и защищает металлические панели и пластиковые компоненты, такие как нижняя обшивка кузова, от старения.
- Тонировка, чехлы и солнцезащитные козырьки. Если летом автомобиль длительное время стоит на открытом воздухе, чехол будет защищать краску и металлические поверхности от ультрафиолета. Солнцезащитные козырьки для лобового стекла и окон являются хорошей альтернативой, вдруг чехол не вариант для вас. Тонировка окон также защищает от солнца, однако следует помнить о законодательных ограничениях.