Обратите внимание, чтобы вовремя отреагировать: 5 признаков дефицита белка
- Дефицит белка может приводить к мышечной слабости, повышенному риску инфекций, усталости и переломов, а также к усиленной тяге к еде.
- Для увеличения потребления белка следует употреблять цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, семена, греческий йогурт и нежирный творог.
Дефицит белка связан с повышенным риском инфекций, переломов и истощения. Поэтому его следует вовремя выявить и откорректировать проблемные моменты.
Потому что если вы хотите чувствовать себя лучше, иметь больше энергии или набрать массу – белок должен стать вашим союзником. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.
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Почему белок важен и какие есть признаки дефицита белка
Белок – сырье, из которого наш организм строит себя. А если не будет хватать материалов для строительства – тело не сможет создавать новые клетки или восстанавливать существующие, говорит фитнес-эксперт Гарри Кокс.
Большинство взрослых нуждаются в около 0,75 грамма белка на килограмм массы тела в день. Если вы пытаетесь набрать вес, вам следует увеличить потребление белка (конкретно насколько, поможет определить физиотерапевт).
Но независимо от того, стремитесь ли вы набрать, или просто поддерживать мышечную массу и подвижность – жизненно важно потреблять достаточное количество белка. Вот признаки, которые подскажут, что вы этого не делаете:
- Мышечная слабость, видимая потеря рельефности мышц. Когда организм не получает достаточно белка, физиологические функции нарушаются, а мышечная масса уменьшается. Люди, которые потребляют менее 0,45 грамма на килограмм веса в день, наиболее подвержены этому риску.
- Если вы часто болеете, это может быть признаком ослабленной иммунной системы, когда серьезный дефицит белка нарушает естественные защитные механизмы организма против стресса и инфекций.
- Усталость. Недостаточное потребление белка может вызвать чувство истощения. И наоборот, чем больше вы едите белка, тем меньше вы устаете.
- Переломы. Низкий уровень потребления белка может влиять на плотность костной ткани с возрастом, что приводит к повышенному риску падений и переломов.
- Тяга к еде. Белок делает вас сытыми, а вкусные углеводы менее надежны и приводят к скачкам сахара в крови, которые впоследствии только усиливают чувство голода.
Если вы хотите увеличить потребление белка, стоит:
- Дополнить животный белок цельнозерновыми продуктами, как пшеница, рис и кускус. И не забывайте о бобовых.
- Орехи и семена – еще одна простая польза: горстка на 30 граммов обычно обеспечивает около 8 граммов белка.
- И очень хорошие варианты – это греческий йогурт (40 граммов белка в одной чашке) и нежирный творог (20 граммов белка).