Вот и Девин Букер не является исключением. В воскресенье свингмен "Финикс Санз" играл в Мэдисон Сквер Гарден, но заметили в сети его не только из-за этого, но и из-за его предматчевого наряда. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.

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Изюминка идеального стиля от Девина Букера образца 2025 – ультрамешковатые джинсы

Это был довольно простой образ. Девин не демонстрировал роскошные логотипы или экстравагантные вещи, как это часто делают большинство игроков лиги. Он вдохновился классикой мужской моды – и выбрал рабочую куртку, джинсы и кожаные ботинки.

Естественно, все эти вещи были очень большого размера. Но Букеру удалось сделать простой образ крутым.

Признаемся, куртка звезды НБА не простая, а от Prada, итальянского дома моды, который создал большую, роскошную, потертую версию скромного рабочего пальто. Девин застегнул его на все пуговицы, придав своему внешнему виду остроты.

Девин Букер перед матчем в Нью-Йорке впечатлил поклонников простым, но очень стильным образом / Смотрите фото из инстаграма GQ

Это хорошо сочеталось с основным элементом образа – ультрамешковатыми джинсами. Сырой джинсовый деним с каньоном (да, да, также от Prada) заметил каждый. Но Букер поднял ставки, добавив гигантский манжет.

Свой образ он дополнил ботинками из матовой кожи, для еще большей изысканности.

Несмотря на известный бренд его одежды, стиль Букера уже давно считают минималистичным. Дело в том, что большинство молодых звезд НБА любят одеваться в кричащее. Девин вместо этого предпочитает играть с вневременной мужской модой.

Четкая футболка с длинными рукавами рядом с мешковатыми брюками, или джемпер с круглой горловиной в паре с простыми брюками, и так далее. Придерживаясь классики и нарушая пропорции, Девин Букер берет повседневный наряд и делает его одновременно стильным и неповторимым.