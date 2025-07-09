Принимать душ сразу после тренировки – плохая идея, и вот почему

После тренировки мы обычно идем в душ. Идея правильная, в общем, но делать ли это сразу после физических нагрузок, или немного подождать?

На самом деле, если вы чувствуете слабость или боли в мышцах после упражнений, душ после тренировки может быть даже этому причиной. Почему это происходит, рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Сколько времени нужно подождать, чтобы принять душ после занятий спортом

После физических упражнений наше тело заходит в состояние внутренней перегрузки. Происходит вот что: температура повышается, сердцебиение ускоряется, сосуды расширяются. Погрузиться под холодную или горячую воду в таком состоянии – это стресс для организма, близкий к легкому тепловому шоку.

Расширенные сосуды могут слишком быстро сократиться, регуляция температуры тела нарушится, поэтому возвращение к спокойному состоянию будет дольше и сложнее. При этом как раз пот является естественным охладителем для тела. Если вы уберете его слишком быстро, произойдет сбой в работе механизма.

Так что же делать? Прежде всего, после тренировки можно вытереться полотенцем. И тогда спокойно подождать 15 – 20 минут, прежде чем принимать душ.

Душ сразу после упражнений может быть причиной ряда проблем, поэтому стоит немного подождать / Коллаж 24 Канала фото freepik

За это время ваше тело естественным образом медленно остудится, температура стабилизируется, сердцебиение замедлится, и в целом вы сможете перейти в режим восстановления. В течение этих минут попейте воды, погуляйте или перекусите чем-то протеиновым.

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Далее идите в душ. Горячий или холодный – зависит от ваших особенностей.

Если вы нуждаетесь в тепле, чтобы восстановить силы, горячий душ (только чтобы не слишком) подойдет лучше всего. Тепло расслабит мышцы, снимет напряжение и успокоит разум.

Холодный душ также нравится многим. Он бодрит, снижает давление, облегчает боль в мышцах и ускоряет их восстановление.

В общем, слушайте свое тело. Но все же лучше после тренировок отказаться от рефлекса "немедленно в душ".