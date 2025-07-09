Приймати душ одразу після тренування – погана ідея, і ось чому
- Душ одразу після тренування може спричинити стрес для організму, тому варто почекати певну кількість часу.
- Під час очікування можна витертися рушником, попити води або перекусити, щоб тіло у природний спосіб остудилося.
Після тренування ми зазвичай йдемо до душу. Ідея правильна, загалом, але чи робити це одразу після фізичних навантажень, чи трохи зачекати?
Насправді, якщо ви відчуваєте слабкість або болі в м'язах після вправ, душ після тренування може бути навіть цьому причиною. Чому це відбувається, розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.
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Скільки часу потрібно почекати, щоб прийняти душ після занять спортом
Після фізичних вправ наше тіло заходить у стан внутрішнього перевантаження. Відбувається ось що: температура підвищується, серцебиття прискорюється, судини розширюються. Зануритися під холодну чи гарячу воду в такому стані – це стрес для організму, близький до легкого теплового шоку.
Розширені судини можуть надто швидко скоротитися, регуляція температури тіла порушиться, тож повернення до спокійного стану буде довшим і складнішим. При цьому якраз піт є природним охолоджувачем для тіла. Якщо ви приберете його занадто швидко, станеться збій у роботі механізму.
То що ж робити? Передовсім, після тренування можна витертися рушником. І тоді спокійно почекати 15 – 20 хвилин, перш ніж приймати душ.
За цей час ваше тіло у природний спосіб повільно остудиться, температура стабілізується, серцебиття сповільниться, і загалом ви зможете перейти в режим відновлення. Протягом цих хвилин попийте води, погуляйте або перекусіть чимось протеїновим.
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Далі йдіть у душ. Гарячий чи холодний – залежить від ваших особливостей.
- Якщо ви потребуєте тепла, щоб відновити сили, гарячий душ (тільки щоб не занадто) підійде якнайкраще. Тепло розслабить м'язи, зніме напругу і заспокоїть розум.
- Холодний душ також подобається багатьом. Він бадьорить, знижує тиск, полегшує біль у м'язах та прискорює їхнє відновлення.
Загалом, слухайте своє тіло. Але все ж краще після тренувань відмовитися від рефлексу "негайно в душ".