Приймати душ одразу після тренування – погана ідея, і ось чому

Після тренування ми зазвичай йдемо до душу. Ідея правильна, загалом, але чи робити це одразу після фізичних навантажень, чи трохи зачекати?

Насправді, якщо ви відчуваєте слабкість або болі в м'язах після вправ, душ після тренування може бути навіть цьому причиною. Чому це відбувається, розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.

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Скільки часу потрібно почекати, щоб прийняти душ після занять спортом

Після фізичних вправ наше тіло заходить у стан внутрішнього перевантаження. Відбувається ось що: температура підвищується, серцебиття прискорюється, судини розширюються. Зануритися під холодну чи гарячу воду в такому стані – це стрес для організму, близький до легкого теплового шоку.

Розширені судини можуть надто швидко скоротитися, регуляція температури тіла порушиться, тож повернення до спокійного стану буде довшим і складнішим. При цьому якраз піт є природним охолоджувачем для тіла. Якщо ви приберете його занадто швидко, станеться збій у роботі механізму.

То що ж робити? Передовсім, після тренування можна витертися рушником. І тоді спокійно почекати 15 – 20 хвилин, перш ніж приймати душ.

Душ одразу після вправ може бути причиною низки проблем, тож варто трохи почекати / Колаж 24 Каналу фото freepik

За цей час ваше тіло у природний спосіб повільно остудиться, температура стабілізується, серцебиття сповільниться, і загалом ви зможете перейти в режим відновлення. Протягом цих хвилин попийте води, погуляйте або перекусіть чимось протеїновим.

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Далі йдіть у душ. Гарячий чи холодний – залежить від ваших особливостей.

Якщо ви потребуєте тепла, щоб відновити сили, гарячий душ (тільки щоб не занадто) підійде якнайкраще. Тепло розслабить м'язи, зніме напругу і заспокоїть розум.

Холодний душ також подобається багатьом. Він бадьорить, знижує тиск, полегшує біль у м'язах та прискорює їхнє відновлення.

Загалом, слухайте своє тіло. Але все ж краще після тренувань відмовитися від рефлексу "негайно в душ".