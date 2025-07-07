И здесь таки стоит прислушаться, потому что если кто-то и может посоветовать лучшую тренировку для всего тела для мужчин, то это Мистер Олимпия. 24 Канал благодаря GQ расскажет об этом подробнее.

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Вот лучшая тренировка для всего тела от Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер – это человек, знающий все о посещении спортзала. Не просто же так он стал семикратным Мистером Олимпия.

И в своих соцсетях Арни еженедельно обычно делится какой-то программой тренировок. Может показаться, что там идет речь о каких-то особо сложных циклах, только для самых опытных, но – нет.

Шварценеггер всегда призывал всех заниматься спортом, независимо от уровня физической подготовки. Так что и его советы подходят всем – как начинающим, так и профессионалам.

Мы расскажем об одном из советов Арни – это короткая тренировочная программа для всего тела, разделенная по типам упражнений. То есть здесь не объединение нескольких движений, а распределение этих движений так, чтобы каждая зона тела была проработана в совершенстве.

По программе вы должны выполнить повторения за 1 минуту, а всю схему – за 20 минут. При этом время, что остается от каждой минуты, следует посвятить отдыху.

Например, вы запланировали 15 приседаний. Устанавливаете таймер на 1 минуту, и если делаете их за 30 секунд, то остальные 30 ничего не делаете – отдыхаете до следующего упражнения.

У каждой категории в программе есть 4 опции, чтобы вы могли адаптировать ее к своему уровню. Если вы новичок, вам больше подойдет вариант с весом тела или эластичными лентами. Для среднего уровня можно брать гантели. А эксперты уже пусть работают со штангами.

Арнольд Шварценеггер не только не прекращал тренироваться, но и советует, как это делать современным мужчинам / Фото из фейсбука Арни

Схема полной тренировки от Шварценеггера

Напоминаем, вы можете адаптировать эту тренировку под свой уровень, выбирая не все, а лишь нужные вам опции:

Нижняя часть тела:

Приседания с весом тела – 4 по 10 или 15 повторений.

Приседания с эластичными лентами – 4 по 12 повторений

Приседания с гантелями – 4 по 10 или 12 повторений

Приседания со штангой спереди или сзади – 4 по 6 или 8 повторений

Верхняя часть тела:

Отжимания – 4 по 10 или 15 повторений.

Жим от груди или над головой с эластичной лентой – 4 по 12 повторений.

Жим плеч с гантелями – 4 по 8 или 10 повторений.

Жим над головой со штангой – 4 по 8 или 10 повторений.

Нижняя тяга:

Подъем бедер на одной ноге – 4 по 8 или 12 повторений на каждую сторону.

Румынская становая тяга с эластичными лентами – 4 по 10 повторений.

Румынская становая тяга с гантелями – 4 по 6 или 8 повторений.

Румынская тяга со штангой – 4 по 6 или 8 повторений.

Верхняя тяга:

Обратный гребень – 4 по 8 или 12 повторений.

Гребень с эластичными лентами – 4 по 12 повторений.

Наклонный гребень с гантелями – 4 по 6 или 8 повторений.

Наклонный гребень со штангой – 4 по 6 или 8 повторений.

Кор: