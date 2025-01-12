Одна привычка, по мнению создателя Amazon Безоса, больше всего способствовала его интеллекту и карьере. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Возможно, нам стоит это делать, чтобы быть такими же успешными, как Безос

Предприниматель говорит, что чтение газет, питье кофе и завтрак с семьей являются непременным условием его утренней рутины. Но наибольшее удовольствие приносит ему то, что он не берет в руки телефон в течение часа.

В семье Безоса полностью запрещено брать в руки телефон после пробуждения. Это во многом связано с его энергетическим уровнем и тем, какую стимуляцию он может вызвать в сознании. Для Безоса же важно, чтобы его утро было медленным и спокойным, что улучшает способность принимать решения в течение дня.

И действительно, многие эксперты утверждают, что даже час перед мобильным телефоном после пробуждения может иметь негативное влияние на наш ум. Если это становится ежедневной привычкой. Даже в случае, если от этого зависит ваша работа, вы можете хотя бы сократить время, которое проводите за экраном.

Эта семейная привычка, говорит Джефф Безос, больше всего способствовала развитию его ума и карьеры / Фото АР

В большинстве же случаев чрезмерное использование мобильных телефонов обеспечивает нам кратковременное развлечение и дает мгновенное вознаграждение. Но в долгосрочной перспективе это ничего нам не дает.

Когда мы просыпаемся, заниматься стоит другими делами, которые будут отвлекать наше внимание в течение того часа, когда мы не должны брать в руки телефон. И которые принесут пользу. Это, очевидно, физические упражнения, приготовление сбалансированного завтрака или даже медитация.

Подумайте, как вы хотите начать день – в хорошем настроении и с энергией или перенасыщенным и уставшим. Возможно, мы никогда не построим такой большой и успешный бизнес, как Amazon – но если Джефф Безос внедрил в свою жизнь такую практику, возможно, нам тоже стоит попробовать.