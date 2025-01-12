Одна звичка, на думку творця Amazon Безоса, найбільше сприяла його інтелекту і кар'єрі. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Можливо, нам варто це робити, щоб бути такими ж успішними, як Безос

Підприємець каже, що читання газет, пиття кави та сніданок з сім'єю є неодмінною умовою його ранкової рутини. Але найбільше задоволення приносить йому те, що він не бере в руки телефон протягом години.

У родині Безоса повністю заборонено брати до рук телефон після прокидання. Це багато в чому пов'язано з його енергетичним рівнем і тим, яку стимуляцію він може викликати у свідомості. Для Безоса ж важливо, щоб його ранок був повільним і спокійним, що покращує здатність приймати рішення упродовж дня.

І справді, багато експертів стверджують, що навіть година перед мобільним телефоном після прокидання може мати негативний вплив на наш розум. Якщо це стає щоденною звичкою. Навіть у випадку, якщо від цього залежить ваша робота, ви можете бодай скоротити час, який проводите за екраном.

Ця родинна звичка, каже Джефф Безос, найбільше сприяла розвитку його розуму і кар'єри / Фото АР

У більшості ж випадків надмірне використання мобільних телефонів забезпечує нам короткочасну розвагу та дає миттєву винагороду. Але в довгостроковій перспективі це нічого нам не дає.

Коли ми прокидаємося, займатися варто іншими справами, які відвертатимуть нашу увагу протягом тієї години, коли ми не маємо брати в руки телефон. І які принесуть користь. Це, очевидно, фізичні вправи, приготування збалансованого сніданку або навіть медитація.

Подумайте, як ви хочете розпочати день – у гарному настрої та з енергією або ж перенасиченим і втомленим. Можливо, ми ніколи не побудуємо такий великий і успішний бізнес, як Amazon – але якщо Джефф Безос упровадив у своє життя таку практику, можливо, нам теж варто спробувати.