В разговоре с журналистами 56-летняя Андерсон рассказала, что в одном из писем описывается "очень горячий, чувственный, страстный секс" с певцом Гарри Стайлзом. Актриса, известная своей сексуально-позитивной ролью в фильме "Половое воспитание", сказала, что чувствует себя "очень комфортно", обсуждая интимные отношения.

Это интересно Ночной ритуал Билла Гейтса для самосовершенствования и жизненного успеха

Сама Джиллиан оказалась застенчивой

Вдохновленная книгой Нэнси Фрайдей "Мой тайный сад" 1973 года, сборник Андерсон исследует широкий спектр желаний. Одна из фантазий, представленных в книге, касается интимных отношений в церкви под влиянием религиозных ограничений. Другие фантазии касаются вуайеризма и встреч с незнакомцами. Андерсон призвала авторов быть открытыми и честными, разделив работы на такие темы, как "Власть и подчинение" и "Исследования".

Сама Андерсон также добавила в коллекцию личную фантазию, хотя и призналась, что ее было сложно выразить письменно. Она поделилась с The Guardian, что этот процесс принес неожиданный уровень интимности и откровенности.

Неожиданно описав образы, которые были в моей голове в течение определенного времени, и действия, которые при этом происходят, я добавила уровень интимности, которого не ожидала, и я не ожидала, что буду такой застенчивой по этому поводу,

– отметила она.

Андерсон объяснила, что проект имеет целью способствовать самопринятию, отметив, что многие женщины пытаются отличить свои истинные желания от тех, что навязаны общественными ожиданиями или порноиндустрией.

Книга "Хочу" охватила 174 рассказа / Фото из инстаграма Андерсон

Обратим внимание! "Хочу" – это современный взгляд на новаторскую книгу женских фантазий "Мой тайный сад", изданную Нэнси Фрайдей в 1973 году, и является переработкой более 1800 материалов, полученных от женщин со всего мира.

Один из особенно темных и табуированных разделов, "Пленница", исследует фантазии об интенсивном доминировании, подчинении и насилии; Андерсон сказала, что было бы "неискренне" не включить раздел о них, потому что они существуют.

Однако во время отбора были наложены определённые ограничения, чтобы изъять все, что в реальной жизни было бы незаконным, сообщает Guardian.

Это широкая коллекция женских фантазий об исполнении желаний, и, конечно, лесбийские фантазии здесь также присутствуют. Одна из фантазий – о лесбийском пиратском корабле ("Не спорь с ними, иначе тебя разденут догола и отшлепают"). Звучит как отличный выходной день.

Джиллиан Андерсон выпустила книгу "Хочу": смотрите видео

Второй, написанный женщиной, которая говорит, что идентифицирует себя как гетеросексуальную личность, звучит так: "Моя фантазия начинается с того, что мы с подругой сидим за бокалом вина. Детей нет дома, а муж уехал до утра. Она наклоняется ко мне слишком близко. Мы смотрим друг другу в глаза, кажется, целую вечность. Она наклоняется и целует меня. Я ошеломлена, но отвечаю на поцелуй. Мы переживаем неловкий миг, прежде чем наши взгляды снова смыкаются, и мы рвем на себе одежду. Каждое прикосновение ощущается как электрический ток, и одно случайное прикосновение пальцем может заставить меня взорваться. Кажется, она знает все о моем теле и о том, как заставить его работать".

Смотрите также Отношения не имеют будущего, если кто-то в паре имеет такие черты

Интересно, что одна из участниц говорит, что она фантазирует о смерти своего партнера – потому, что она никогда не исследовала свои истинные чувства к женщинам.

Книга "Хочу" действительно должна быть очень интересной. Более того, она будет полезной для мужчин, чтобы лучше понять женщин и их желания.