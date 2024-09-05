Но потом Гейтс понял, что это негативно влияет на его жизнь, работоспособность и продуктивность. Недосыпание мешало ясно мыслить, не способствовало творчеству и памяти, поэтому он изменил рутину.

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Гейтс знает, что для успеха нужны не только утренние ритуалы, но и ночные

Поэтому Гейтс начал формировать новые привычки и ежедневные ритуалы, которые могли бы не только помочь ему получить больший баланс между работой и личной жизнью, но и стать инструментами для достижения успеха со временем.

У Билла Гейтса есть утренний ритуал – ведения дневника, который помогает ему начинать день более организованно, определять приоритеты и главные задачи на день. А есть и ночной ритуал, связанный с одной из его любимых привычек.

который помогает ему начинать день более организованно, определять приоритеты и главные задачи на день. А есть и ночной ритуал, связанный с одной из его любимых привычек. Это час чтения перед сном. Билл Гейтс каждый вечер выделяет час на чтение. Именно это позволяет ему читать десятки книг каждый год и укреплять свой ум.

Гейтс неоднократно писал в своем блоге о книгах, которые давали ему замечательные уроки, уверенность в себе, знания об управлении тревогой, о том, как создать хорошую стратегию и многое другое. И его ночной ритуал позволяет ему продолжать идти тем же путем.

Билл Гейтс каждый вечер выделяет час на чтение и советует делать так абсолютно всем / Фото freepik

Чтение действительно имеет много преимуществ. Это привычка помогает укрепить мозг, позволяет быть более эмпатичным, расширяет словарный запас и даже помогает остановить когнитивный спад, который может прийти с возрастом. Это также привычка, что уменьшает стресс и может помочь лучше спать ночью.

Когда вы читаете, вы можете отключиться от своих проблем, ожиданий и забот и, в зависимости от книги, научиться лучше справляться со своими эмоциями или даже находить лучшие решения для любой проблемы.

Чтобы это сработало лучше, нужно сделать 2 шага. Первый – выбрать книгу (желательно такую, которую вы знаете, что захотите дочитать до конца) и читать ее внимательно. Второй – взаимодействовать с книгой, делать заметки о том, что вы читаете, что чувствуете.

Следуя примеру Гейтса, вы можете читать что угодно: от бизнес-книг и биографий до художественной литературы и книг по самопомощи. Главное, чтобы вы читали.