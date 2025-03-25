Мужчина носил футболки 5XL, но смог сбросить почти половину своего веса, сделав лишь одну вещь

Один решительный британец смог кардинально изменить свою жизнь, сбросив 89 килограммов, что составляло почти половину его веса. А пригодилась в этом популярная программа похудения для мужчин.

Она называется MAN v FAT и сочетает футбол и правильное питание. 24 Канал благодаря Daily Star рассказывает подробнее.

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Эта история похудения от Гарри Спаканьи невероятно мотивирует

24-летний парень Гарри Спаканья весил 190 килограммов при росте 185 сантиметров, и годами боролся с перееданием. Дело в том, что еда для него была способом успокоиться.

Всю жизнь Гарри испытывал трудности из-за своего веса. Он носил одежду размера 5XL и брюки с талией в 137 сантиметров. Так было до апреля 2023 года, когда наступил ключевой момент, побудивший к переменам.

Во время ночной прогулки друг намекнул парню, что стоит взяться за себя. И тот вдруг осознал, что это критически важно для его здоровья и будущего отцовства.

Гарри ощутимо похудел благодаря MAN v FAT, сочетающей футбол и правильное питание / Коллаж 24 Канала фото РА

Чтобы достичь цели, он сделал только одну вещь – присоединился к программе MAN v FAT. Поэтому начал играть в футбол, тренироваться в зале трижды в неделю и соблюдать диету из курицы, другого нежирного мяса и овощей. В итоге он уменьшил вес до 102 килограммов.

Британец рассказывал, как неуверенно чувствовал себя из-за внешности и старался не привлекать внимания. Низкая самооценка стала настоящей проблемой, но следствием было повторное переедание – Гарри находил утешение в еде.

К счастью, участие в программе помогло ему не только похудеть, но и найти единомышленников, поддержку команды. Люди с похожими невзгодами общались в чатах, мотивировали друг друга, и это стало чрезвычайно важным фактором.

Гарри изменил не только тело, но и отношение к еде. Мужчина больше не использует ее, чтобы бороться со стрессом, лучше контролирует эмоции и стал более уверенным в себе.

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