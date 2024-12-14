Фотография, которую сравнительно недавно опубликовали в фейсбуке, не на шутку взбудоражила сеть, пишет 24 Канал. Люди шокированы тем, что они увидели.

Это интересно Эта детская привычка помогла мне стать миллиардером, – Билл Гейтс

Присмотритесь к папочке в бассейне

Отец, который плавает в бассейне, стал вирусным – и не по тем причинам, о которых вы могли бы подумать.

Иногда изображения могут требовать от вас присмотреться еще раз. И это фото не является исключением. На нем изображен мужчина, который отдыхает в бассейне, но с ним что-то не так.

Вы можете подумать, что он просто одиноко плавает в воде, но здесь вы ошибаетесь. На самом деле на картинке есть скрытая деталь, и лишь немногие люди замечают ее сразу.

Фотографию опубликовали в фейсбуке. Она собрала 16 000 лайков на странице Hood Meme. Оптическая иллюзия также получила 2100 комментариев и ее распространили 1900 раз.

Так что же не так? А то, что у папочки на спине отдыхает его сыночек. Однако, где же голова мальчика? При первом взгляде все, что видно, – это сине-красный купальный костюм ребенка.



Видите ли вы голову мальчика? / Фото со страницы Hood Meme

Подпись заставила людей чесать затылки, утверждая: "Мне понадобилось 5 минут, чтобы найти голову ребенка". Между тем, в комментариях люди были так же растеряны. Один спросил: "Она в воде? Я ее не вижу".

Другой был так же озадачен: "Там нет детской головы, только голова отца". Третий сдался и признался: "Я вижу ее только потому, что кто-то выделил ее в комментариях, и я списал. Мой мозг слишком много думал".

А еще кто-то остался озадаченным надолго: "Да, меня готовили около 45 минут". Потом была эта разочарованная душа: "Это было трудно". Другой человек добавил с ноткой юмора: "У него есть воображаемый друг".

Однако, некоторые зрители с орлиным глазом разгадали тайну фотографии, как показал один пользователь, похожий на детектива: "Все просто, его голова там. Она просто затененная". Человек прокомментировал: "Я вижу голову ребенка только тогда, когда держу телефон вверх дном".

Смотрите также Гарвард рекомендует сделать эти 8 изменений в своем образе жизни, чтобы жить дольше и здоровее

Тогда другой предложил: "Лучше увеличить". А вы смогли разглядеть мальчика на снимке? Присмотритесь еще раз. У вас точно получится!