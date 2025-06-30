В это время мы можем задуматься над своей текущей личной жизнью или прошлой любовью. А что конкретно в течение недели ждет мужчин каждого знака Зодиака – читайте в этом гороскопе от People на 24 Канале.
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Мужской гороскоп на неделю с 29 июня по 6 июля 2025 года
Овен (20 марта – 19 апреля).
- Овны, вам придется многое совмещать. Сейчас вы человек с миссией и стремитесь достичь как можно большего прогресса. Все ваше внимание будет сосредоточено на рабочих проектах или на активном поиске новой должности.
- Если вы замечаете напряжение с коллегами, возможно, придется действовать осторожно. Вы также можете сосредоточиться на вопросах похудения или улучшения физической формы.
Гороскоп для мужчин – Овны / Фото freepik
Телец (19 апреля – 20 мая).
- Тельцы, у вас страстная натура, и сейчас она проявляется с полной силой. В вашем сердце пылает огонь, и это, вероятно, проявляется в большей сосредоточенности на романтике и свиданиях.
- Это один из лучших периодов и для одиноких, чтобы найти много новых знакомств, сексуальных приключений или кого-то, кто действительно зажжет ваше сердце. Это прекрасное время, чтобы расслабиться и наслаждаться каждым моментом.
Гороскоп для мужчин – Тельцы / Фото freepik
Близнецы (20 мая – 20 июня).
- Близнецы, вы почувствуете эмоциональный подъем в это время, и это может потребовать немного больше равновесия. Если чувствуете раздражение или повышенную чувствительность, попробуйте найти причину.
- У вас будет много активности или напряжения в ситуациях, связанных с домом, семьей, бытом или недвижимостью. Вы можете быть сосредоточены на переезде или ремонте. Лучше всего сейчас – успокоиться среди хаоса.
Гороскоп для мужчин – Близнецы / Фото freepik
Рак (20 июня – 22 июля).
- Раки, жизнь сейчас очень насыщенная, и вы хотите новых приключений и впечатлений. Вы можете заметить более общительную атмосферу в общении с друзьями, братьями и сестрами или соседями, а еще вы с нетерпением ждете летних развлечений.
- Некоторые из вас могут быть очень сосредоточенным на интеллектуальных занятиях, коммуникации или контрактах. Если вы хотите что-то запустить, например подкаст или блог, сейчас для этого отличное время.
Гороскоп для мужчин – Раки / Фото freepik
Лев (22 июля – 22 августа).
- Львы, вы любите роскошный образ жизни, и сейчас большое внимание идет к финансам. Кажется, будет много денег, которые поступают и тратятся.
- Обратите внимание, вам следует быть осторожным, потому что есть угроза значительных трат с вашего банковского счета. Это может быть связано с очень крупными покупками или острой необходимостью погасить долги. Если вы поищете способы заработать больше, то сможете значительно увеличить свои доходы.
Гороскоп для мужчин – Львы / Фото freepik
Дева (22 августа – 22 сентября).
- Девы, не позволяйте ничему остановить вас. Сейчас у вас внутри пылает огонь, и вы готовы уничтожить все, что стоит на вашем пути. Это может помочь вам достичь значительного прогресса в отношении любых личных или профессиональных целей.
- Любые планы или инициативы, которые вы запускаете сейчас, будут иметь дополнительный импульс. Некоторые могут чувствовать себя более агрессивным, импульсивным и разочарованным в это время из-за отсутствия каких-то возможностей или шансов.
Гороскоп для мужчин – Девы / Фото freepik
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Весы (22 сентября – 22 октября).
- Весы, сейчас чувствуется очень странная энергия. Возможно, вы желаете большего одиночества. Возможно, работаете над разработкой крупных проектов. Если вы приспособитесь, наладите детали и спланируете все заранее, то сможете достичь значительного прогресса.
- Однако некоторые могут почувствовать себя немного более тревожным. Сейчас не время запускать планы или атаковать – лучше сосредоточиться на своем прошлом, прежде чем отправляться в новые путешествия.
Гороскоп для мужчин – Весы / Фото freepik
Скорпион (22 октября – 21 ноября).
- Скорпионы, вы сейчас полны энергии для развлечений, игр и приключений. Ваша социальная жизнь расцветает, в календаре может быть миллион увлекательных событий. Также вы можете упорно работать, чтобы достичь важной цели или мечты, которая может принести вам громкие аплодисменты.
- Некоторые могут вступить в страстные сексуальные отношения с другом или подругой, если вы на одной волне. И, возможно, вы обнаружите, что чувствуете напряжение с кем-то, кто вас раздражает.
Гороскоп для мужчин – Скорпионы / Фото freepik
Стрелец (22 ноября – 21 декабря).
- Стрельцы, сейчас, похоже, вы упорно работаете над важными карьерными проектами или планами. С одной стороны, вы можете достичь значительного прогресса, с другой, если вы не на правильном пути или испытываете период стагнации, то будете испытывать разочарование, гнев и отчаяние.
- Сейчас главное – стратегически подойти к своим целям. Если есть напряжение с авторитетным лицом или конкурентом, не стоит давать отпор открыто.
Гороскоп для мужчин – Стрельцы / Фото freepik
Козерог (21 декабря – 19 января).
- Козероги, вы можете чувствовать более глубокую потребность в переменах, новых горизонтах и потрясении рутины. Если вы сможете отправиться в путешествие или окунуться в общение с уникальными людьми, опытом или идеями, то сможете почувствовать огромное удовольствие от этого. Это может быть что-то простое, как обучение новым навыкам.
- Некоторые из вас могут быть очень сосредоточены на юридической ситуации, публикациях, медиа-проектах или на академических вопросах.
Гороскоп для мужчин – Козероги / Фото freepik
Водолей (19 января – 18 февраля).
- Водолеи, вы можете достичь значительного прогресса в крупных финансовых делах, или же в конце концов пожалеть о том, как вы распоряжались своими деньгами раньше.
- Вы можете стремиться к большему, спеша получить компенсацию, наследство, премию. Можете выплатить долг, или наоборот – взять на себя больше обязательств. Сейчас сложная энергия, поэтому вы должны быть особенно осторожным. В отношениях стоит больше сосредоточиться на интимной жизни.
Гороскоп для мужчин – Водолеи / Фото freepik
Рыбы (18 февраля – 20 марта).
- Рыбы, звезды подчеркивают важность ваших отношений. Сейчас не время действовать самостоятельно, иначе вы можете столкнуться с большим сопротивлением на пути к своим целям. Если вы решите работать с кем-то над достижением цели, личной или профессиональной, вы сможете достичь гораздо большего.
- Если в это время появится враг или конкурент, который будет мешать вам, попробуйте перехитрить его и обойти, не давая ему об этом знать.