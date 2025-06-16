Какая же сегодня, в 2025 году, тенденция относительно понимания идеальной фигуры? 24 Канал напишет об этом со ссылкой на GQ.

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Современный эталон идеального мужского тела – какой он

Хорошее тело – это меньше о демонстрации, а больше об уходе. Другими словами, идеальное тело должно быть результатом ухода за собой. А уже потом его можно рассматривать как средство самовыражения и честный способ визуально показать работу над собой.

Другими словами, идеальное тело должно быть результатом ухода за собой. А уже потом его можно рассматривать как средство самовыражения и честный способ визуально показать работу над собой. Качество важнее количества. Всего несколько лет назад главными признаками классного мужского тела называли широкие плечи, толстые руки и крепкие ноги, а также рельефные мышцы пресса и ощутимую массу мышц. И чем больше мышцы, тем лучше. Сегодня – наоборот, важнее стало изящество тела. Популярнее стало более худое, но все еще сильное и рельефное тело.

Какие на 2025 год сформировались стандарты "идеального тела" у мужчин – вот 4 универсальных принципа / Фото freepik

Фигура должна быть такой, чтобы хорошо выглядела в одежде. А это уже о балансе между модой и телом, ведь стиль для мужчин становится все важнее. Пропорциональность – это больше не о цифрах соотношений, а о теле, которое красиво в одежде. О естественных линиях талии и рук в одежде. О теле, которое красуется не в тренажерном зале, а со всеми вещами в гардеробе.

А это уже о балансе между модой и телом, ведь стиль для мужчин становится все важнее. Пропорциональность – это больше не о цифрах соотношений, а о теле, которое красиво в одежде. О естественных линиях талии и рук в одежде. О теле, которое красуется не в тренажерном зале, а со всеми вещами в гардеробе. Тело должно быть функциональным. Просто хорошие мышцы – это уже маловато, важнее физические способности и практичность. Ноги – это о прыгучести и ловкости, живот – это о крепком коре. Популярным стало наблюдение за линиями тела людей, которые много двигаются – а это о кросфите, альпинизме, даже паркуре, которые демонстрируют силу, выносливость и гибкость.

Итак, в 2025 году стандарты "идеального тела" для мужчин сочетают атлетизм, функциональность и эстетическую гармонию, отражая стремление к естественной привлекательности. Нынешние идеалы на самом деле разнообразнее, чем когда-либо прежде, но с этими универсальными принципами вы точно будете в тренде.