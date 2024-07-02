А что вы знаете о пиве, его истории, искусстве его приготовления, и о том, насколько его любят во всем мире? Давайте освежим память! Вот список интересных или малоизвестных фактов о пиве, которые помогут по-новому оценить этот напиток.

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10 интересных фактов о пиве

  • Мировой рынок пива стоит сотни миллиардов. По состоянию на 2022 год объем мирового рынка пива составил более 721 миллиарда долларов США. И эта цифра постоянно растет. Ожидается, что к 2031 году рынок вырастет на 6,9%. Примерно 190 миллиардов литров пива потребляется в мире ежегодно.
  • Кто изобрел пиво? Версий множество. Некоторые из древнейших фактов касаются древних Египта и римлян. В пантеоне первого была даже богиня пива – Тененит. И за процесс варки пива мы, видимо, должны благодарить именно египтян. Старейшие же пивоварни в современном понимании появились примерно в 1040 году.
  • Есть два вида пива. Да, только два – это лагер и эль. Лагер – это более мягкое, хрустящее пиво, которое не такое "ароматное", как эль. Из-за процесса ферментации эль получается фруктовым, хмельным, горьковатым. Также эль, как правило, имеет более высокое содержание алкоголя.
  • Крафтовое пиво может предложить уникальный вкус. Его не производят массово, а небольшими партиями с более индивидуальными методами обработки. Пивоварни могут специализироваться на определенных сортах или регулярно их менять. Те, кто пьет крафтовое пиво, часто считают, что пиво массового производства не имеет вкуса.

ПивоА ты знал, что есть всего два вида пива? А сколько стоит самая дорогая бутылка? / Фото freepik

  • Гиннес является одним из самых популярных и признанных в мире пивом. Оно настолько популярно, что есть даже рецепты блюд, построенные вокруг него. Но это пиво не для всех. Многие люди жалуются, что оно слишком крепкое, слишком горькое, недостаточно хмельное и так далее. И есть кое-что, чего вы, возможно, не знаете: Гиннес классифицируют как светлое пиво. Это не из-за вкуса, а из-за калорий и углеводов. Поэтому оно может подходить даже для диеты.
  • В Соединенных Штатах есть тысячи пивоварен. По состоянию на 2022 год, по данным Statista, их там было более 9 700 пивоварен. Но страна, которая производит больше всего пива, вы можете быть удивлены, – это Китай. США же является вторым по объемам производителем в мире.
  • Самым дорогим пивом в мире является Allsopp's Arctic Ale. Это пиво продается за чуть более чем 503 000 долларов США. С другой стороны ценовой шкалы – Вьетнам, там одно из самых дешевых пив в мире. Бутылку местного можно купить примерно за 0,12 доллара.
  • Октоберфест считают самым большим пивным фестивалем в мире, его проводят ежегодно с 1810. Октоберфест собирает около 6 миллионов человек, и вы можете быть уверены, что там выпивают много пива. В 2024 он состоится с 21 сентября по 6 октября.
  • Независимо от того, насколько уверенно вы себя чувствуете с пивом, вы можете не быть готовым к "Змеиному яду". Это самое крепкое пиво в мире, которое содержит 67,5% алкоголя. Для сравнения, обычно пиво содержит 3 – 10%. Snake Venom происходит из шотландской пивоварни Brewmeister. Это довольно дорогое пиво, оно стоит более 100 долларов за бутылку.
  • Международный день пива в 2024 году приходится на 2 августа. Основан он в 2007, отмечают в первую пятницу августа.