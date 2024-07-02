А що ви знаєте про пиво, його історію, мистецтво його приготування, і про те, наскільки його люблять у всьому світі? Освіжімо пам'ять! Ось список цікавих або маловідомих фактів про пиво, які допоможуть по-новому оцінити цей напій.

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10 цікавих фактів про пиво

  • Світовий ринок пива коштує сотні мільярдів. Станом на 2022 рік обсяг світового ринку пива становив понад 721 мільярд доларів США. І ця цифра постійно зростає. Очікують, що до 2031 року ринок зросте на 6,9%. Приблизно 190 мільярдів літрів пива споживається у світі щороку.
  • Хто винайшов пиво? Версій безліч. Деякі з найдавніших фактів стосуються давніх Єгипту та римлян. У пантеоні першого була навіть богиня пива – Тененіт. Та й за процес варіння пива ми, мабуть, маємо дякувати саме єгиптянам. Найстаріші ж пивоварні у сучасному розуміння з'явилися приблизно у 1040 році.
  • Є два види пива. Так, тільки два – це лагер та ель. Лагер – це більш м'яке, хрустке пиво, яке не таке "ароматне", як ель. Через процес ферментації ель виходить фруктовим, хмільним, гіркуватим. Також ель, як правило, має вищий вміст алкоголю.
  • Крафтове пиво може запропонувати унікальний смак. Його не виробляють масово, а невеликими партіями з більш індивідуальними методами обробки. Пивоварні можуть спеціалізуватися на певних сортах або регулярно їх змінювати. Ті, хто п'є крафтове пиво, часто вважають, що пиво масового виробництва не має смаку.

ПивоА ти знав, що є всього два види пива? А скільки коштує найдорожча пляшка? / Фото freepik

  • Гіннес є одним з найбільш популярних і визнаних у світі пивом. Воно настільки популярне, що є навіть рецепти страв, побудовані навколо нього. Але це пиво не для всіх. Багато людей скаржаться, що воно занадто міцне, занадто гірке, недостатньо хмільне і так далі. І є дещо, чого ви, можливо, не знаєте: Гіннес класифікують як світле пиво. Це не через смак, а через калорії та вуглеводи. Тож воно може пасувати навіть для дієти.
  • У Сполучених Штатах є тисячі пивоварень. Станом на 2022 рік, за даними Statista, їх там було понад 9 700 пивоварень. Але країна, яка виробляє найбільше пива, ви можете бути здивовані, – це Китай. США ж є другим за обсягами виробником у світі.
  • Найдорожчим пивом у світі є Allsopp's Arctic Ale. Це пиво продається за трохи більш як 503 000 доларів США. З іншого боку цінової шкали – В'єтнам, там одне з найдешевших пив у світі. Пляшку місцевого можна купити приблизно за 0,12 долара.
  • Октоберфест вважають найбільшим пивним фестивалем у світі, його проводять щороку з 1810. Октоберфест збирає близько 6 мільйонів людей, і ви можете бути впевнені, що там випивають багато пива. У 2024 він відбудеться з 21 вересня по 6 жовтня.
  • Незалежно від того, наскільки впевнено ви себе почуваєте з пивом, ви можете не бути готовим до "Зміїної отрути". Це найміцніше пиво у світі, яке містить 67,5% алкоголю. Для порівняння, зазвичай пиво містить 3 – 10%. Snake Venom походить з шотландської пивоварні Brewmeister. Це досить дороге пиво, воно коштує понад 100 доларів за пляшку.
  • Міжнародний день пива у 2024 році припадає на 2 серпня. Заснований він у 2007, відзначають у першу п'ятницю серпня.