А що ви знаєте про пиво, його історію, мистецтво його приготування, і про те, наскільки його люблять у всьому світі? Освіжімо пам'ять! Ось список цікавих або маловідомих фактів про пиво, які допоможуть по-новому оцінити цей напій.

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10 цікавих фактів про пиво

Світовий ринок пива коштує сотні мільярдів. Станом на 2022 рік обсяг світового ринку пива становив понад 721 мільярд доларів США. І ця цифра постійно зростає. Очікують, що до 2031 року ринок зросте на 6,9%. Приблизно 190 мільярдів літрів пива споживається у світі щороку.

пива споживається у світі щороку. Хто винайшов пиво? Версій безліч. Деякі з найдавніших фактів стосуються давніх Єгипту та римлян. У пантеоні першого була навіть богиня пива – Тененіт. Та й за процес варіння пива ми, мабуть, маємо дякувати саме єгиптянам. Найстаріші ж пивоварні у сучасному розуміння з'явилися приблизно у 1040 році.

– Тененіт. Та й за процес варіння пива ми, мабуть, маємо дякувати саме єгиптянам. Найстаріші ж пивоварні у сучасному розуміння з'явилися приблизно у 1040 році. Є два види пива. Так, тільки два – це лагер та ель. Лагер – це більш м'яке, хрустке пиво, яке не таке "ароматне", як ель. Через процес ферментації ель виходить фруктовим, хмільним, гіркуватим. Також ель, як правило, має вищий вміст алкоголю.

Так, тільки два – це лагер та ель. Лагер – це більш м'яке, хрустке пиво, яке не таке "ароматне", як ель. Через процес ферментації ель виходить фруктовим, хмільним, гіркуватим. Також ель, як правило, має вищий вміст алкоголю. Крафтове пиво може запропонувати унікальний смак. Його не виробляють масово, а невеликими партіями з більш індивідуальними методами обробки. Пивоварні можуть спеціалізуватися на певних сортах або регулярно їх змінювати. Ті, хто п'є крафтове пиво, часто вважають, що пиво масового виробництва не має смаку.

А ти знав, що є всього два види пива? А скільки коштує найдорожча пляшка? / Фото freepik