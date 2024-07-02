Любимый напиток футбольных фанатов: факты о пиве, которые вы могли не знать

Если бы вам нужно было быстро назвать свой любимый алкогольный напиток, было бы это пиво? Если да, то вы среди большинства. Пиво – самый популярный и распространенный напиток в мире. Только вода и чай могут конкурировать с ним.

А что вы знаете о пиве, его истории, искусстве его приготовления, и о том, насколько его любят во всем мире? Давайте освежим память! Вот список интересных или малоизвестных фактов о пиве, которые помогут по-новому оценить этот напиток.

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10 интересных фактов о пиве

Мировой рынок пива стоит сотни миллиардов. По состоянию на 2022 год объем мирового рынка пива составил более 721 миллиарда долларов США. И эта цифра постоянно растет. Ожидается, что к 2031 году рынок вырастет на 6,9%. Примерно 190 миллиардов литров пива потребляется в мире ежегодно.

пива потребляется в мире ежегодно. Кто изобрел пиво? Версий множество. Некоторые из древнейших фактов касаются древних Египта и римлян. В пантеоне первого была даже богиня пива – Тененит. И за процесс варки пива мы, видимо, должны благодарить именно египтян. Старейшие же пивоварни в современном понимании появились примерно в 1040 году.

– Тененит. И за процесс варки пива мы, видимо, должны благодарить именно египтян. Старейшие же пивоварни в современном понимании появились примерно в 1040 году. Есть два вида пива. Да, только два – это лагер и эль. Лагер – это более мягкое, хрустящее пиво, которое не такое "ароматное", как эль. Из-за процесса ферментации эль получается фруктовым, хмельным, горьковатым. Также эль, как правило, имеет более высокое содержание алкоголя.

Да, только два – это лагер и эль. Лагер – это более мягкое, хрустящее пиво, которое не такое "ароматное", как эль. Из-за процесса ферментации эль получается фруктовым, хмельным, горьковатым. Также эль, как правило, имеет более высокое содержание алкоголя. Крафтовое пиво может предложить уникальный вкус. Его не производят массово, а небольшими партиями с более индивидуальными методами обработки. Пивоварни могут специализироваться на определенных сортах или регулярно их менять. Те, кто пьет крафтовое пиво, часто считают, что пиво массового производства не имеет вкуса.

А ты знал, что есть всего два вида пива? А сколько стоит самая дорогая бутылка? / Фото freepik