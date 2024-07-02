Любимый напиток футбольных фанатов: факты о пиве, которые вы могли не знать
2 июля 2024, 06:43Читати новину українською
Источник:Dips and Trips
Если бы вам нужно было быстро назвать свой любимый алкогольный напиток, было бы это пиво? Если да, то вы среди большинства. Пиво – самый популярный и распространенный напиток в мире. Только вода и чай могут конкурировать с ним.
А что вы знаете о пиве, его истории, искусстве его приготовления, и о том, насколько его любят во всем мире? Давайте освежим память! Вот список интересных или малоизвестных фактов о пиве, которые помогут по-новому оценить этот напиток.
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10 интересных фактов о пиве
- Мировой рынок пива стоит сотни миллиардов. По состоянию на 2022 год объем мирового рынка пива составил более 721 миллиарда долларов США. И эта цифра постоянно растет. Ожидается, что к 2031 году рынок вырастет на 6,9%. Примерно 190 миллиардов литров пива потребляется в мире ежегодно.
- Кто изобрел пиво? Версий множество. Некоторые из древнейших фактов касаются древних Египта и римлян. В пантеоне первого была даже богиня пива – Тененит. И за процесс варки пива мы, видимо, должны благодарить именно египтян. Старейшие же пивоварни в современном понимании появились примерно в 1040 году.
- Есть два вида пива. Да, только два – это лагер и эль. Лагер – это более мягкое, хрустящее пиво, которое не такое "ароматное", как эль. Из-за процесса ферментации эль получается фруктовым, хмельным, горьковатым. Также эль, как правило, имеет более высокое содержание алкоголя.
- Крафтовое пиво может предложить уникальный вкус. Его не производят массово, а небольшими партиями с более индивидуальными методами обработки. Пивоварни могут специализироваться на определенных сортах или регулярно их менять. Те, кто пьет крафтовое пиво, часто считают, что пиво массового производства не имеет вкуса.
- Гиннес является одним из самых популярных и признанных в мире пивом. Оно настолько популярно, что есть даже рецепты блюд, построенные вокруг него. Но это пиво не для всех. Многие люди жалуются, что оно слишком крепкое, слишком горькое, недостаточно хмельное и так далее. И есть кое-что, чего вы, возможно, не знаете: Гиннес классифицируют как светлое пиво. Это не из-за вкуса, а из-за калорий и углеводов. Поэтому оно может подходить даже для диеты.
- В Соединенных Штатах есть тысячи пивоварен. По состоянию на 2022 год, по данным Statista, их там было более 9 700 пивоварен. Но страна, которая производит больше всего пива, вы можете быть удивлены, – это Китай. США же является вторым по объемам производителем в мире.
- Самым дорогим пивом в мире является Allsopp's Arctic Ale. Это пиво продается за чуть более чем 503 000 долларов США. С другой стороны ценовой шкалы – Вьетнам, там одно из самых дешевых пив в мире. Бутылку местного можно купить примерно за 0,12 доллара.
- Октоберфест считают самым большим пивным фестивалем в мире, его проводят ежегодно с 1810. Октоберфест собирает около 6 миллионов человек, и вы можете быть уверены, что там выпивают много пива. В 2024 он состоится с 21 сентября по 6 октября.
- Независимо от того, насколько уверенно вы себя чувствуете с пивом, вы можете не быть готовым к "Змеиному яду". Это самое крепкое пиво в мире, которое содержит 67,5% алкоголя. Для сравнения, обычно пиво содержит 3 – 10%. Snake Venom происходит из шотландской пивоварни Brewmeister. Это довольно дорогое пиво, оно стоит более 100 долларов за бутылку.
- Международный день пива в 2024 году приходится на 2 августа. Основан он в 2007, отмечают в первую пятницу августа.