Мужчина потерял половину своего веса после курьезного случая на аттракционе

За 3 месяца Рис Коттон сбросил 25 килограммов веса и уменьшил свою талию на 35 сантиметров. А все после того, как его пристыдили на американских горках.

Он весил 130 килограммов, и за год убрал почти половину этого веса. 24 Канал со ссылкой на Daily Star рассказывает подробнее.

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Американские горки заставили Риса Коттона взяться за похудение – и он поразил результатом

Рис Коттон достиг веса 128 килограммов, потому что в свои 20 попал в плен нездоровых пищевых привычек. Он потреблял потрясающие 4000 калорий в день и носил одежду XXL с талией в 112 сантиметров.

До 33 лет Рис считал, что его все устраивает. Пока во время поездки в парк "Мир Гулливера" со своей девушкой он не увидел, что не может поместиться на аттракционах.

Он там взвесился и обнаружил, что при росте в 170 сантиметров его вес составлял 128,7 килограмма. Такой индекс массы тела – 44,2 – обозначает человека с тяжелой степенью ожирения.

Мне стало немного стыдно. Я не осознавал, что я такой тяжелый, и я просто понял, что мне нужно сбросить лишний вес,

– рассказал мужчина.

Это было в августе 2023 года. Далее Рис провел несколько месяцев на диете и похудел на 25,9 килограмма. В октябре он расстался с девушкой, и это еще больше мотивировало его изменить вес.

Рис весил 130 килограммов, и за год убрал почти половину этого веса / Коллаж 24 Канала фото РА

Рис начал заниматься спортом и потерял еще 32 килограмма, его вес снизился до 69,9 килограмма – с гораздо более здоровым ИМТ в 24,3.

Теперь Рис чувствует себя увереннее и говорит, что, несмотря на стеснительность из-за лишней кожи, он полон решимости поддерживать свой здоровый вес и даже достичь 63 килограммов.

Раньше я только работал, а потом сразу шел домой. А сейчас я больше выхожу на улицу, играю в футбол, и мне не так страшно разговаривать с людьми,

– подытожил Рис.

В целом он сократил свое ежедневное потребление калорий с 4000 до 1800. По состоянию на сентябрь 2024 года Рис уменьшил размер с XXL до среднего, сбросив 35 сантиметров с талии.

И даже на праздничный период, когда пищевые соблазны особенно велики, Рис может себе позволить не отказываться от еды.