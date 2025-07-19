Это нормально, но не означает, что вы можете оставаться в потной одежде слишком долго. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.

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Почему не следует оставлять на себе потную одежду после тренировки?

Пот не является чем-то токсичным, но все же проблемы могут возникнуть, если вы быстро не переоденетесь после тренировки. Да, конечно, бывает, не хватает времени на душ, или нет места, чтобы комфортно сменить одежду после тренировки – но вы должны позаботиться об этом как можно быстрее.

Почему? Дерматолог Хизер Хофф объясняет, что оставаться в той же одежде после тренировки может привести не только к усилению неприятного запаха, который впитается глубоко в одежду, но и к некоторым неприятным проблемам с кожей.

Дело в том, что пот и бактерии могут застревать в одежде, и это вызывает сильное раздражение кожи. Бактерии буквально выжидают ваших ошибок, чтобы активнее размножаться. Это, конечно, не смертельно, но может вызвать дискомфорт, а следовательно и снизить вашу производительность.

Нельзя оставаться в потной одежде после тренировок слишком долго, и вот почему / Фото DrazenZigic@freepik

Вам может угрожать дерматит, акне на теле или другая инфекция, которая может быть легкой или тяжелой, в зависимости от чувствительности вашей кожи. Может развиться и микоз стоп, который вызывает зуд, раздражение и проблемы с ногтями.

Итак, по возможности, стоит принять душ после тренировки (но не сразу, а минут через 15). Душ помогает удалить бактерии и накопленный пот. Если возможности таки нет, в каких-то случаях это не страшно, но не стоит делать это привычкой.

Если после тренировки вы не пошли в душ, то по крайней мере переодеться и вымыть руки вы обязаны. И не позже, чем в течение 30 минут после тренировки.

Стирать спортивную одежду после каждого использования необязательно. Ее можно брать 2 – 3 раза перед стиркой, но желательно не подряд, чтобы она успевала просыхать.

Но можно – не значит надо: лучше выработайте привычку регулярной частой стирки одежды для тренировок. И нет речи даже о носках, нижнем белье или другой одежде, которая контактирует с чувствительными участками тела – ее следует стирать обязательно сразу.