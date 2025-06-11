Доктор наук Майк Исраетель, ученый-физиолог и соучредитель RP (Renaissance Periodization) Strength, взялся за разрушение двух самых распространенных мифов о похудении. Он объяснил, почему следует забыть об этих утверждениях раз и навсегда, пишет 24 Канал со ссылкой на Men's Journal.

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Долой запрещенную пищу

Как заметил Майк Исраэтель, множество людей, когда говорится о диете, попадают в ловушку "все или ничего".

Если я придерживаюсь диеты, я хороший. Если я отклоняюсь от диеты, я не только плохой, но и, как только отклоняюсь от диеты, я грешу, и для меня нет утешения,

– объясняет специалист о похудении.

По его словам, большинство людей, которые пытаются избавиться от лишнего веса, в какой-то момент "срываются с рельсов". К примеру, во время встречи с давними друзьями или долгожданного отпуска. И все: происходит целая трагедия. Впрочем, Исраетель уверяет, что иногда позволять себе что-то – не просто нормально, но и полезно для вашего психического здоровья.

"Многие люди выпадают из колеи, когда они неделями едят здоровую пищу – что бы это ни означало. Они съедают один кебаб, один чизбургер и говорят: "Все, чувак, я заканчиваю с диетой". На самом деле, если вы съедите чизбургер, ваше тело скажет: "О, классно, я получил немного больше углеводов, запасло их в мышцах, немного восстановилось. Моя диетическая усталость на самом деле уменьшилась, потому что вы накормили меня", – подчеркнул он.



Позволяйте себе иногда что-то запрещенное / Фото wayhomestudio

Подход к похудению такой же, как и к поддержанию веса

В то же время следует понимать, что многие люди не сосредотачиваются на поддержании веса. Они просто худеют до определенного показателя и буквально заходят в тупик. И хотя они знают, что есть, чтобы избавиться от лишнего, они не знают, как поддерживать новый вес. Как отмечает Исраетель, это существенный пробел как в культуре фитнеса, так и медицинской литературе.

Люди думают, что я буду придерживаться здоровой диеты, больше не буду есть мороженое, чипсы, читос. Я буду питаться чрезвычайно здоровой пищей, а когда достигну желаемого веса... я буду есть непрерывно? Я больше никогда не буду есть мороженое? Поэтому они возвращаются к старому образу жизни... и потом снова набирают вес,

– констатировал он.

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Эксперт рекомендует тем, кто уже достиг целевого веса, постепенно возвращать в свой рацион любимые продукты. Также после диеты он предлагает в течение двух месяцев питаться в режиме поддержания веса. Это позволит организму стабилизироваться. Особенно актуально это в случае, когда вы агрессивно избавлялись от лишнего.

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