Сколько же того жира должно быть, чтобы показались мышцы пресса, и не было негативного влияния на здоровье? Рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Какой процент жира нужен, чтобы ваши мышцы пресса были видимыми

Для построения рельефного пресса нужно правильно питаться и тренироваться, хорошо спать и даже регулировать свой уровень стресса. Конечно, не все люди одинаковы и не всем нужно одно и то же, но для всех важно обращать внимание на процент жира в организме.

У мужчин оптимальное количество жира в организме, чтобы пресс был видимым, – 12% от массы тела. Можно и 15%, тогда тоже вы увидите свои мышцы, но для рельефных кубиков придется довести до 10%, даже до 8% или 6%.

Только ни в коем случае не ниже 6%. Это может быть опасно, вызвать гормональные проблемы, плохо повлиять на иммунную систему, снизить работоспособность и привести к дефициту питательных веществ.

Если вы хотите уменьшить процент жира в организме, надо действовать по четкому плану на протяжении длительного времени. Придется терять от половины до целого килограмма веса в неделю. Healthline рекомендует вот такие несколько вещей, которые вы должны делать для этого:

Сколько жира должно быть в организме и что делать, чтобы отрегулировать его процент / Фото wayhomestudio@freepik

Силовые тренировки. Они способствуют наращиванию мышечной массы, а мышцы сжигают больше калорий для функционирования.

Они способствуют наращиванию мышечной массы, а мышцы сжигают больше калорий для функционирования. Больше белков и здоровые жиры. Такая диета может помочь уменьшить процент жира, потому что дает ощущение сытости, улучшает метаболизм и увеличивает способность организма сжигать калории.

Такая диета может помочь уменьшить процент жира, потому что дает ощущение сытости, улучшает метаболизм и увеличивает способность организма сжигать калории. Сон. Спать надо достаточно, потому что недосыпание влияет на гормоны, увеличивает чувство голода и риск переедания.

Спать надо достаточно, потому что недосыпание влияет на гормоны, увеличивает чувство голода и риск переедания. Долой сладкие напитки. Потребление сахара в напитках является одним из худших способов, и очень мешает похудеть и сжечь жир.

Потребление сахара в напитках является одним из худших способов, и очень мешает похудеть и сжечь жир. Кардиотренировки и HIIT. В сочетании с силовыми они дадут вам больше шансов сжечь жир, а также улучшить выносливость и физическую форму.

В сочетании с силовыми они дадут вам больше шансов сжечь жир, а также улучшить выносливость и физическую форму. Терять вес и жир постепенно. Это увеличивает шансы на то, что вы сохраните результат и не наберете вес снова.

Регулировать процент жира нелегко, как и поддерживать его. Но вы же хотите иметь красивые и крепкие мышцы пресса? Тогда прилагайте усилия.