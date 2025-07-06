Если вы планируете уменьшить процент жира, сохранить мышцы, улучшить фигуру – нужно избегать этих ошибочных действий. 24 Канал благодаря GQ расскажет о них подробнее.

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Если ваши тренировки не работают, поищите в своих действиях эти 5 ошибок

Ошибка первая – ничего не есть после тренировки. Бывает, человек думает: "О, я сжег калории на тренировке, но если сейчас поем, то не похудею". Но это не так работает. Как раз первые 30 – 60 минут после тренировки являются идеальным временем для пополнения запасов белков и углеводов. В это время мышцы восстанавливаются, и если не дать организму пищи, метаболизм будет только страдать.

Бывает, человек думает: "О, я сжег калории на тренировке, но если сейчас поем, то не похудею". Но это не так работает. Как раз первые 30 – 60 минут после тренировки являются идеальным временем для пополнения запасов белков и углеводов. В это время мышцы восстанавливаются, и если не дать организму пищи, метаболизм будет только страдать. Ошибка вторая – жертвовать сном. Частые недоспанные ночи ради тренировок не способствуют формированию красивого тела. Дело в том, что тренировки для организма полезны, но все же они являются стрессом. А для восстановления нужен гормон роста, который выделяется во время сна. Если продолжать тренироваться при недостатке сна, мозг распознает в этом опасность, что может привести к накоплению жира, в том числе и на животе.

Есть по меньшей мере 5 фатальных ошибок, которые вдвое уменьшают эффект от упражнений / Фото DrazenZigic@freepik