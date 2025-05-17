Достаточно будет откорректировать свои ежедневные привычки. На них 24 Канал сосредоточится, ссылаясь на портал Mobil. Мы расскажем, что следует сделать, чтобы сэкономить на топливе.

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Держите шины подкачанными

Недокачанные шины имеют большее сопротивление качению на дороге. Это означает, что с каждым пройденным километром ваши шины создают больше трения и сопротивления качению, а следовательно, увеличивают расход топлива.

Эксперты отмечают, что недокачанные шины способны снизить топливную эффективность на 10%.

Уменьшите вес в багажнике

Для тех, кто имеет привычку держать в багажнике все и вся, кроме аварийных запасных частей, подумайте дважды, когда в следующий раз будете загружать его.

Каждые дополнительные 50 килограммов увеличивают расход топлива на 2%.

Езжайте с кондиционером

Езда с опущенными окнами на скорости более 80 километров в час вызывает значительное сопротивление ветра и стоит вам гораздо больше топлива. Вопреки тому, что вы можете подумать, в этой ситуации просто экономнее ездить с включенным кондиционером.



Стоит ездить с кондиционером, а не открывать окна / Фото freepik

Не ездите слишком быстро или слишком медленно

Когда вы едете по шоссе, ваш двигатель упорно работает, чтобы преодолеть сопротивление ветра. На скорости 100 километров в час вы тратите на 15% больше топлива, а на скорости 110 километров в час – на 25% больше. Это может соблазнить вас ехать медленнее, но если вы едете медленнее 50 километров в час, ваш двигатель перейдет на более низкую передачу, расходуя больше топлива.

Итак, для достижения оптимальной экономии топлива лучше всего ехать со скоростью 50 – 90 километров в час на шоссе.

Избегайте агрессивного торможения

Резкое торможение увеличивает расход топлива, поскольку впоследствии вам придется снова разгоняться. Это особенно актуально, если вы едете очень близко за впереди идущим автомобилем. Не говоря уже о том, что езда сзади опасна, и ее следует избегать.

Круиз на высшей передаче

Если вы управляете автомобилем с автоматической коробкой передач, воспользуйтесь круиз-контролем, чтобы поддерживать постоянную скорость. А если вы управляете автомобилем с механической коробкой передач, используйте высшую передачу, когда это уместно. В каждом из этих случаев ваши двигатели проходят через меньшее количество оборотов в минуту (RPM) и уменьшают потребление топлива.

Практикуйте предиктивное вождение

Смотрите на дорогу впереди и планируйте свой следующий шаг. Вместо того, чтобы резко тормозить до полной остановки, попробуйте замедлиться, приближаясь к красному свету. Или, подъезжая к подножию холма, начинайте ускоряться, когда приближаетесь к нему, а не когда подъезжаете к нему. Избегайте резких ускорений при трогании с места или подъеме на холм, поскольку это увеличивает расход горючего.



Важно прогнозировать каждый свой шаг / Фото freepik

Планируйте свой маршрут в час пик

Движение от остановки до остановки создает большую нагрузку на двигатель, что приводит к большему расходу топлива. Когда это возможно, тщательно планируйте свои поездки на работу и с работы, чтобы избежать худших пробок.

Не простаивайте долго без дела

Если вы ждете чего-то или кого-то более трех минут, выключите двигатель. Вы можете не двигаться, но пока двигатель работает, он сжигает драгоценное топливо.

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Прислушайтесь к этим советам. Они помогут вам экономить на топливе и наслаждаться поездками как на работу, так и куда-то за город на выходных.