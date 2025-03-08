Эммануэль Макрон носит ее всегда: что означает красная шпилька на костюме президента Франции

Эта маленькая красная шпилька является аксессуаром, который никогда не покидает образ французского главы государства Эммануэля Макрона. Каждый раз, когда он появляется на публике, эту заколку можно увидеть на левой стороне его пиджака.

А знаете ли вы, что она означает? Это не такой уж и незначительный аксессуар, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Что означает красная шпилька на костюме Макрона

Красная булавка Эммануэля Макрона, кроме стилистического эффекта, несет большое символическое значение. Она показывает нам Розетку Большого Креста – знак, которым отмечают людей, удостоенных Большого Креста Почетного легиона. Это высшая награда в ордене Почетного легиона, которая предоставляет также статус кавалера, командора и великого офицера.

От основания Пятой республики в 1958 году каждый глава французского государства автоматически получает 2 отличия:

Знак Большого Креста Почетного легиона (означает "выдающиеся заслуги граждан" и "образцы французской гражданственности").

(означает "выдающиеся заслуги граждан" и "образцы французской гражданственности"). И знак Большого Креста Национального ордена "За заслуги" (означает "награждение выдающихся заслуг и поощрение движущих сил страны").

Президент Франции Макрон и его неизменная заколка на пиджаке / Фото АР

Избрание президентом Франции также делает человека автоматически Великим магистром Национального ордена Почетного легиона, что дает ему право номинировать других для награждения.

Орден Почетного легиона обычно является медалью с лентой, которая висит над грудью с левой стороны. Но у президентов есть более сдержанная версия для повседневного ношения – на пиджаки костюмов они вешают шпильку-розетку. А подвесные награды уже используют на официальных и военных церемониях.

Заметим, что этот тип значка запрещено носить, если человек не был официально назначен и награжден правительством. Иначе его за дерзость накажут по уголовному кодексу годом заключения и наложат штраф в 15 000 евро.