А хуже всего в таких отношениях то, что они могут быть и дружескими, и романтическими, и даже рабочими. Во всех случаях вы наткнетесь на эгоизм, манипуляции или поведение, граничащее с нарциссизмом. И именно поэтому стоит научиться защищать себя, пишет GQ.

Смотрите также Метод 5 к 1 – ключ к укреплению вашей связи в паре ключ к укреплению вашей связи в паре

Вот как можно избежать эмоционально незрелых отношений

Не прыгайте в отношения сразу. Чтобы не попасть в эмоционально незрелые отношения, хорошая стратегия – не спешить. Это означает, что не стоит в первый день знакомства что-то решать, а следует потратить немного времени на то, чтобы узнать человека, поговорить о важном и проанализировать, является ли он эмоционально зрелым или по крайней мере намерен ли расти и совершенствоваться.

Чтобы не попасть в эмоционально незрелые отношения, хорошая стратегия – не спешить. Это означает, что не стоит в первый день знакомства что-то решать, а следует потратить немного времени на то, чтобы узнать человека, поговорить о важном и проанализировать, является ли он эмоционально зрелым или по крайней мере намерен ли расти и совершенствоваться. А вот что следует сделать сразу – так это установить границы. Не в середине отношений, хотя это и никогда не поздно сделать. Когда вы четко определитесь с самого начала, когда научитесь говорить о том, что вам нужно, что не подлежит обсуждению и чего вы не хотите делать, тогда все будет протекать лучше и без недоразумений.

Не в середине отношений, хотя это и никогда не поздно сделать. Когда вы четко определитесь с самого начала, когда научитесь говорить о том, что вам нужно, что не подлежит обсуждению и чего вы не хотите делать, тогда все будет протекать лучше и без недоразумений. Не сразу и не позже – просто никогда не пренебрегайте своим психическим здоровьем. Независимо от того, вы в зрелых отношениях, или в отношениях с определенной степенью эмоциональной незрелости, забота о своем психическом здоровье очень важна. Вы должны найти способы борьбы со стрессом, механизмы контроля эмоций, занятия, которые помогут вам развиваться как личности.

Отношения с эмоционально незрелым человеком могут разочаровывать и причинять боль / Фото freepik

Примите решение о будущем. Не всегда легко понять, что человек эмоционально незрелый, пока вы уже не находитесь в отношениях. Вот почему желательно время от времени анализировать отношения, понимать, что вам нравится, что не нравится, что не работает и какие причины проблем или споров – чтобы знать, можно ли изменить то, что не работает, можно ли жить с имеющимися недостатками, или, возможно, отношения не стоят того и вам нужно что-то другое.

Не всегда легко понять, что человек эмоционально незрелый, пока вы уже не находитесь в отношениях. Вот почему желательно время от времени анализировать отношения, понимать, что вам нравится, что не нравится, что не работает и какие причины проблем или споров – чтобы знать, можно ли изменить то, что не работает, можно ли жить с имеющимися недостатками, или, возможно, отношения не стоят того и вам нужно что-то другое. Когда надо – подумайте о профессиональной помощи. Это отличный инструмент, чтобы научиться лучше справляться со всем, что у вас на уме, научиться лучше заботиться о себе, управлять своими эмоциями, а также развивать навыки самозащиты и поддерживать здоровые отношения. И это не только для тех, кто живет в постоянном стрессе или с большими проблемами. Это просто фактор, который поможет вам лучше идентифицировать людей и отношения.

Это отличный инструмент, чтобы научиться лучше справляться со всем, что у вас на уме, научиться лучше заботиться о себе, управлять своими эмоциями, а также развивать навыки самозащиты и поддерживать здоровые отношения. И это не только для тех, кто живет в постоянном стрессе или с большими проблемами. Это просто фактор, который поможет вам лучше идентифицировать людей и отношения. Работайте над другими положительными отношениями. Когда вы окружены людьми, которые поддерживают вас, слушают вас и добавляют что-то позитивное в вашу жизнь, вы можете быть более счастливым человеком. И это может помочь предотвратить погружение в отношения, которые не являются идеальными. Кроме того, когда вы окружаете себя правильными людьми, у вас могут появиться желающие дать хороший совет, что поможет вам принять лучшее решение относительно других отношений.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.