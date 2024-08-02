История этого символа уходит более чем на сотню лет в прошлое и содержит интересные факты, о которых знают далеко не все. Например – почему на Олимпийском флаге изображены именно 5 колец? Почему они разных цветов? И почему переплетены?

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Что означают олимпийские кольца и почему они именно таких цветов

Олимпийские кольца как символ олимпийского движения и не только возник в 1912 году благодаря основателю современных Олимпийских игр барону Пьеру де Кубертеном. Сначала – на уровне идеи.

А идея заключалась в том, что 5 колец должны были символизировать 5 континентов – Африку, Америку, Азию, Европу и Океанию (современная наука определяет 7 континентов, но это уже совсем другая история). Соответственно, сплетение этих колец – это символ объединения мира через олимпийское движение.

С цветами проще и сложнее одновременно. В сети можно встретить несколько расистское утверждение, словно цвет кольца – это символ континента. Действительно, до 1951 года в официальном справочнике МОК так и указывали: синий – Европа, желтый – Азия, черный – Африка, зеленый – Австралия и Океания, красный – обе Америки.

Олимпийские кольца не обозначают отдельные континенты, они – о единстве континентов / Фото Francois Mori, AP Photo

Но важно понимать, что ни один континент на самом деле не представлен каким-то конкретным кольцом. И из справочника МОК это убрали – ведь и сам Кубертен не вкладывал такое в свою идею.

На самом деле цвета колец (синий, желтый, черный, зеленый и красный) и белый фон – это лишь самые популярные цвета национальных флагов мира. А по состоянию на 1912 год они были цветами флагов стран, которые принимали участие в Олимпиаде.

которые принимали участие в Олимпиаде. Выбор этих цветов отражает идею глобального единства и дружбы через спорт. И Кубертен стремился, чтобы любой участник Игр из любой страны мог увидеть и узнать свой флаг среди олимпийских цветов.

Впервые олимпийский флаг с 5 кольцами появился на Олимпийских играх в Антверпене в 1920 году. После завершения жуткой Первой мировой войны (1914 – 1918) идея примирения и покоя, воплощенная на Олимпийском флаге, нашла отклик у людей, ведь дарила надежду на единство мира. Так что олимпийские кольца стали не только элементом официальной атрибутики, но и источником вдохновения для миллионов людей.