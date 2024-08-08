Хорватский ватерполист Иосиф Врлич вызвал безумный ажиотаж у болельщиков Олимпиады. Произошло это после того, как они заметили его уникальное телосложение среди других спортсменов на Играх.

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Статура Врлича пришлась по душе

38-летний спортсмен надеется завоевать золотую медаль на своих вторых Играх в Париже. Хорватия вышла в полуфинал соревнований благодаря победе над Испанией, где встретится с бронзовым призером Токио – Венгрией.

Но Врлич привлек внимание поклонников водного поло не своей игрой в бассейне. Нет, именно форма его тела побудила многих в социальных сетях поделиться своим мнением.

Хотя высказывания стали более позитивными, появились и насмешливые замечания относительно его пригодности к этому виду спорта, учитывая его значительно большую массу, чем у большинства других игроков.

Но в целом, болельщики по большей части отмечали Врлича как одного из немногих участников Игр с "нормальным телом".

Статура Врлича вызывает восторг:

"Этот агрегат, наверняка, превзойдет вас во всех возможных спортивных режимах", – сказал один пользователь на X.

Другой стремился подчеркнуть реальность спорта и утверждал, что тело Врлича на самом деле идеальное, чтобы достичь успеха.

"Большинство зрителей никогда не поймут физической сути водного поло. Над водой оно похоже на гандбол. Под водой – как греко-римская борьба", – говорили другие.

Еще один пользователь просто констатировал: "Идеальное телосложение для водного поло".

А еще один сказал: "Он похож на меня [на самом деле]".

"Ты мой спортивный друг, который меня представляет", – сказал еще один поклонник.

Свои слова ободрения они сопровождали эмодзи в виде красного сердца.

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Хорватия уверенно претендует на золотую медаль в Париже после победы на чемпионате Европы в феврале. А сам Врлич также выиграл две бронзовые медали с Хорватией на мировой арене, в 2019 и 2020 годах.