Другие же настаивают, что без стирки джинсы могут обходиться годами. Но на чьей же стороне правда? 24 Канал благодаря Daily Star имеет для вас ответ.

Смотрите также "Мужики, это мастхэв": отбросьте эти 3 распространенных мифа об уходе за собой

Сколько раз надо носить джинсы до стирки: есть конкретная цифра

В последнее время дискуссия обострилась, потому что сеть возмутило заявление французского правительственного "Агентства экологического перехода". Там призвали людей носить джинсы минимум месяц, прежде чем стирать, потому что "чрезмерное использование стиральных машин приводит к бесполезному расходованию воды и электроэнергии".

Но действительно ли стоит вводить такие правила? Ира Лыса, украинско-американский дизайнер из Ira's Bridal Studio, предполагает, что вы все время стирали свои джинсы неправильно. И дело не только в экологии.

Лучше как для окружающей среды, так и для ваших джинсов, стирать их через каждые 10 – 15 ношений, если они не являются заметно грязными или вонючими,

– говорит она.

Эксперты рекомендуют стирать джинсы через 10 – 15 носок, это лучше и для экологии, и для самой одежды / Фото krakenimages.com@freepik

Дело в том, что слишком частая стирка джинсовой ткани создает стресс для ее волокон, и со временем это ослабляет их, а еще они выцветают. Поэтому стирать джинсы стоит в холодной воде с мягким моющим средством и вывернутые наизнанку. Также не кладите джинсы в сушилку – сушка на воздухе помогает сохранить форму и цвет.

Советы правительства Франции идут бок о бок с устоявшейся модой, но важно отметить, что должен быть баланс – чистота тоже важна!

– отмечает дизайнер.

Другие эксперты поддерживают рекомендации Иры Лысой. То есть, действительно, джинсы и джинсовую одежду не стоит стирать чаще, чем раз через 10 носок. Хотя можно стирать точечно, если там есть какие-то следы.

Большинство людей надевают что-то раз или два и бросают то потом в стирку. И это стоит прекратить делать, потому что это действительно перерасход энергии и воды, а также не очень хорошо для вашей одежды.

А если вас интересует, садятся ли джинсы после стирки – то да, могут немного садиться, особенно если вы не будете внимательными к тому, как вы их стираете. Подробные советы по стирке джинсов читайте по этой ссылке.