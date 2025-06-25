Открыли, но не допили: сколько можно хранить шампанское, пока оно не испортилось

Что делать, если открыли шампанское, но выпить все не удалось? Очевидно, хочется бутылку хотя бы немного подержать, но так, чтобы напиток не потерял свои свойства.

Возможно ли это? Сколько времени можно хранить открытую бутылку шампанского? 24 Канал расскажет об этом со ссылкой на GQ.

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Сколько можно хранить открытую бутылку шампанского

Итак, вы купили бутылку шампанского, чтобы отметить особое событие или праздничный момент, открыли ее, но не допили. Случается, но, что же, хранить ее долго не удастся.

Хорошее шампанское стоит дорого, и его считают чем-то особенным за вино или текилу в социальных ритуалах. Но бывает, что особый момент прошел, а бутылка шампанского еще наполовину полная.

Да, в целом, алкоголь можно долго хранить, если бутылка закрыта.

Бутылка винтажного шампанского, которое делают из винограда конкретного года, может храниться до 10 лет.

шампанского, которое делают из винограда конкретного года, может храниться до 10 лет. Бутылку невинтажного шампанского, которое обычно делают из винограда разных лет, хранят лишь 3 – 4 года.

Открытое шампанское долго хранить не получится, но определенное время все же можно / Фото freepik

Но после открытия – уже другая история. Например, открытое вино можно держать в холодильнике от 3 до 5 дней, дальше оно может испортиться. Так же и шампанское испортится, если оставить его открытым слишком долго.

Процесс порчи начинается с момента открытия, но все же всю бутылку сразу выпивать необязательно.

выпивать необязательно. Вы таки можете ее подержать те самые 3 – 5 дней, но учитывайте, что вкус шампанского, его газированность и аромат тают с каждым днем.

Чтобы замедлить процесс порчи, хранить бутылку следует правильно. Это значит – в холодильнике и закрыть ее надежной пробкой.

Стоит знать Как отличить хороший алкоголь от плохого – и распознать, что ваш напиток испортился

Вот как вы можете понять, испортилось ли шампанское: