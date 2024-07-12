"Если я буду продолжать, то умру": эти актеры пошли на значительные изменения в жизни только ради роли

В последние годы все больше людей замечают, как кино и телевидение способствуют распространению неправильных нарративов о питании. Некоторые актеры открыто говорят об этом, но уже постфактум.

То есть когда пережили суровые нездоровые диеты и чрезмерные тренировки во время подготовки к ролям. Приходилось идти на значительные жертвы, чтобы соответствовать требованиям роли. Но потом – приходилось об этом жалеть.

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Джордж Клуни, Кристиан Бэйл, Том Харди и другие

Джордж Клуни набрал 13 килограммов за месяц для фильма "Сириана" 2005 года. "Люди всегда думают: о, это будет весело. Но это все равно что ежедневно участвовать в соревнованиях по поеданию пирогов. Я был несчастен, потому что я был в Италии, и мне не хотелось есть. А кто не хочет есть в Италии?" – вспоминал он. А для фильма "Полночное небо" в 2020 году Клуни похудел на 30 килограммов, чтобы сыграть больного раком астронома. Джордж тогда оказался в больнице с панкреатитом за 4 дня до начала съемок.

набрал 13 килограммов за месяц для фильма 2005 года. "Люди всегда думают: о, это будет весело. Но это все равно что ежедневно участвовать в соревнованиях по поеданию пирогов. Я был несчастен, потому что я был в Италии, и мне не хотелось есть. А кто не хочет есть в Италии?" – вспоминал он. А для фильма в 2020 году Клуни похудел на 30 килограммов, чтобы сыграть больного раком астронома. Джордж тогда оказался в больнице с панкреатитом за 4 дня до начала съемок. Кристиан Бейл потерял почти 30 килограммов за 4 месяца подготовки к съемкам фильма "Машинист" 2004. Его ежедневный рацион состоял из яблока, банки тунца и кофе. В 2019 году он заявил, что больше не заинтересован в таких радикальных физических преобразованиях для фильмов: "Если я буду продолжать делать то, что делал в прошлом, то умру". Бэйл также набрал 20 килограммов за короткий промежуток времени, чтобы сыграть бывшего вице-президента Дика Чейни в фильме "Вице" 2018. Чтобы набрать вес, он "ел много пирогов".

Эти актеры (и не только) пошли на немалые жертвы ради роли / Коллаж 24 Канала из фотографий АР