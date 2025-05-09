Но она может быть лучше – чтобы обеспечить идеальное начало дня. 24 Канал со ссылкой на GQ приведет 4 совета, как делать утреннюю рутину правильно.

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С этой простой утренней рутиной вы улучшите свои шансы на успех

Чтобы понимать, как начинать день, стоит взглянуть на людей, которые уже многого достигли в жизни. Билл Гейтс, например, в первую очередь читает новости, иногда пробует что-то новое. Это позволяет ему направить свое внимание и активизировать ум.

У большинства успешных людей есть свои методы. Они знают, что именно помогает им принимать лучшие решения, сохранять концентрацию и четко мыслить. И вот подборка советов по этому поводу.

Как обеспечить себе идеальное начало дня – 4 совета / Фото artursafronovvvv@freepik