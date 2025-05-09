Но она может быть лучше – чтобы обеспечить идеальное начало дня. 24 Канал со ссылкой на GQ приведет 4 совета, как делать утреннюю рутину правильно.
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С этой простой утренней рутиной вы улучшите свои шансы на успех
Чтобы понимать, как начинать день, стоит взглянуть на людей, которые уже многого достигли в жизни. Билл Гейтс, например, в первую очередь читает новости, иногда пробует что-то новое. Это позволяет ему направить свое внимание и активизировать ум.
У большинства успешных людей есть свои методы. Они знают, что именно помогает им принимать лучшие решения, сохранять концентрацию и четко мыслить. И вот подборка советов по этому поводу.
Как обеспечить себе идеальное начало дня – 4 совета / Фото artursafronovvvv@freepik
- Всегда вставайте в одно и то же время. Ранний подъем помогает оставаться продуктивным, дает достаточно времени, чтобы проработать свой список дел на день без стресса. Также не нужно спешить собираться, а вместо этого получить время для себя. Вы можете расслабиться за чашечкой кофе, пойти на короткую прогулку или, возможно, сделать какую-то домашнюю работу, чтобы подарить себе свободный вечер.
- Поставьте себе цель на день. Это работает так: сядьте, сделайте несколько глубоких вдохов и установите фокус на день. На чем вы хотите сосредоточиться сегодня? Что для вас является наиболее важным? Формулировка намерения в каждое утро перед работой может помочь вам лучше согласовать свои действия, сосредоточиться на приоритетах, даже больше – с нетерпением, а не со страхом ждать предстоящий день.
- Прибегните к чему-то, что заставит вас смеяться. Это может показаться странным, но на самом деле несет несколько преимуществ. Смех высвобождает эндорфины и улучшает настроение, так что вы сможете начать день с позитивного настроя. Посмотрите смешное видео или сериал, подумайте о том, что приносит вам радость, и добавьте это в свою утреннюю рутину.
- Сделайте короткое упражнение на сосредоточенность. Есть, наверное, сотни статей, где написано, что успешные люди каждое утро делают одну вещь – медитируют. И это правда, банальная сосредоточенность на своем дыхании и себе помогает успокоиться и обещает определенный покой на весь день. Для этого необязательно сидеть на месте – вы можете медитировать во время прогулки или физических упражнений, просто сосредоточившись на своем внутреннем "я".