Але вона може бути кращою – щоб забезпечити ідеальний початок дня. 24 Канал із посиланням на GQ наведе 4 поради, як робити ранкову рутину правильно.

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З цією простою ранковою рутиною ви покращите свої шанси на успіх

Щоб розуміти, як починати день, варто поглянути на людей, які вже багато чого досягли у житті. Білл Гейтс, наприклад, найперше читає новини, іноді пробує щось нове. Це дозволяє йому спрямувати свою увагу та активізувати розум.

Більшість успішних людей мають свої методи. Вони знають, що саме допомагає їм приймати кращі рішення, зберігати концентрацію та чітко мислити. І ось добірка порад щодо цього.

Як забезпечити собі ідеальний початок дня – 4 поради / Фото artursafronovvvv@freepik