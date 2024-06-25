Будьмо чесними, хто ж не любить лягати спати з усмішкою, особливо після побажання солодких снів від когось рідного? Тож, звісно, варто витратити хвилинку перед сном, щоб послати трохи любові у світ, особливо коли весь твій світ лежить поруч.

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Але як придумати щось приємне, змістовне, оригінальне і смішне? Щоб виконати цю благородну місію, переглянь цю збірку – тут десятки найкращих фраз на добраніч, від найкоротших і наймиліших до найсмішніших та майже ідеальних.

Ось 50 найкращих фраз на добраніч

Натхненні.

  • З нетерпінням чекаю на зустріч з тобою зранку, а поки що – на добраніч.
  • Щодня я лягаю спати з відчуттям, що завдяки тобі я зірвав джекпот.
  • Я посилаю тобі великі обійми перед тим, як ти підеш спати. Сподіваюся, ти добре виспишся.
  • Відпочивай, кохана, завтра буде новий день, повний можливостей.
  • Побачимося завтра, гарних снів. Сподіваюся, у тебе був найкращий день.
  • Не забудь порахувати свої успіхи за сьогодні, перш ніж рахувати овець. Люблю тебе.
  • Солодких снів, сонечко. Ти мені снитимешся. Ба я вже думаю про тебе. Спи міцно.
  • Загорнись у ковдру і вирушай у країну мрій. На добраніч, бажаю спати поруч з тобою!
  • Місяць світить, але ти світиш яскравіше. Приємного тобі відпочинку, ти його заслужила.
  • Яка насолода, поговорити з тобою перед сном! Сподіваюся, сьогодні тобі насняться найсолодші сни.
  • Поклади голову на подушку і дозволь своїм турботам відплисти геть.
  • Мрій про велике, спи міцно і прокидайся готовою підкорювати новий день.
  • Ти найкраща. Я просто хотів, щоб ти знала це перед сном. Солодких снів для найсолодшої людини.
  • Не можу дочекатися, коли побачу тебе! Добраніч, міцних снів, гарних відчуттів.
  • Сподіваюся, ти добре виспишся, побачиш солодкі сни, а завтрашній день буде ще кращим.

Закохана пара"Поклади голову на подушку і дозволь своїм турботам відплисти геть" / Фото freepik

Романтичні.

  • Можливо, ти вже спиш, але я просто хочу сказати тобі, що дуже тебе люблю. Сподіваюся, це повідомлення скрасить твій ранок.
  • Я думав про тебе цілий день. Ти найкраща. Я посилаю тобі поцілунки, обійми й любов. На добраніч.
  • Обійми з тобою зробили б цю ніч набагато кращою. Солодких снів, кохана. Нехай твої сни будуть такими ж прекрасними, як і ти.
  • Посилаю тобі мільйон поцілунків перед тим, як ти закриєш очі. Люблю тебе і на добраніч.
  • Мрію про те, що завтра вранці прокинуся поруч з тобою. Спи спокійно, моя найулюбленіша людина.
  • Я такий вдячний за твою присутність у моєму житті, навіть коли ми не разом. Добраніч тобі.
  • Твоя посмішка – найкрасивіша посмішка у світі. Тепер ти знаєш, про що я мрію сьогодні вночі!
  • Я вдячний за ще один день, проведений з любов'ю до тебе. На добраніч і солодких снів.
  • Моє серце переповнене любов'ю до тебе, і коли ти спиш – теж. На добраніч і солодких снів.
  • Ти робиш кожен день яскравішим, моя люба. Добраніч, рідна, я побачу тебе у своїх снах.
  • Нехай твої сни будуть наповнені щастям, так само як ти наповнюєш моє серце радістю.
  • Добраніч моїй коханій, я думаю про тебе сьогодні ввечері та щоночі! Знай, що я завжди поруч.
  • Ти – останнє, про що я думаю перед сном. Я закоханий, тож реальність нарешті краща за мрії.
  • Я користуюся моментом, щоб відчути вдячність за день, який ми розділили, і терпляче чекаю на те, що приготувало завтра.
  • Розслабся і відпочинь. Нехай твої сни будуть прекрасними. Відпочивай, знаючи, що ти в моїх думках.

Закохана пара"Можливо, ти вже спиш, але я просто хочу сказати тобі, що дуже тебе люблю" / Фото freepik

Смішні.

  • Висипайся і нехай тобі насниться кохана людина.... Я! Якщо ж присниться поганий сон, не дзвони мені. Я хочу виспатися!
  • Сподіваюся, ти насолодишся ніччю без мого хропіння. І не забудь поставити будильник на десять разів вранці.
  • Не дозволяй клопам кусатися, але якщо вони кусаються, то краще кусай їх у відповідь. Приємних снів.
  • Думаю, нам треба з'їхатися. Набридло надсилати повідомлення "на добраніч".
  • Добраніч, кохана (це твій сигнал, щоб відкласти мобільний). Спи добре і мрій про світ, де не існує ранку понеділка.
  • Я сумую за тобою, моя морська зірка. Так, ти займаєш все ліжко, і мені це подобається.
  • Сподіваюся, твої сни не будуть надто дивними. На добраніч, і пам'ятай, що завтра буде ще один день для прокрастинації.
  • Я бажаю тобі міцного сну... Або принаймні кілька годин прикидатися, що ти спиш, поки остаточно не відключишся.
  • Нехай твій сон буде спокійним, а хропіння мінімальним. І не забудь почистити зуби!
  • Нехай монстри під ліжком знають, що ми дамо їм добрячого прочухана, якщо вони не дадуть тобі спати.

Закохана пара"Я сумую за тобою, моя морська зірка. Так, ти займаєш все ліжко, і мені це подобається" / Фото freepik

Цитати.

  • Саме наявність темряви робить день таким яскравим, – Стівен Кінг.
  • Добре проведений день приносить щасливий сон, – Леонардо да Вінчі.
  • Ніч – чудова можливість відпочити, пробачити, усміхнутися, підготуватися до всіх битв, які доведеться вести завтра, – Аллен Гінзберг.
  • Не борися з подушкою, а поклади голову вниз і вижени усі турботи з ліжка, – Едмунд Венс Кук.
  • Ніч довша за день для тих, хто мріє, а день довший за ніч для тих, хто здійснює свої мрії, – Джек Керуак.
  • Коли стемніє, нехай твої турботи зникнуть. Спи спокійно, знаючи, що ти зробила все, що могла зробити за сьогодні, – Роальд Даль.
  • Ніч чистіша за день, вона краща для роздумів, кохання та мрій. Вночі все більш інтенсивне, більш правдиве, – Елі Візель.
  • Спи, кохана, спи щасливими снами. Ти єдина людина, яка коли-небудь торкалася мого серця. Воно завжди буде твоїм, – Стефані Майєр.
  • Нехай ця ніч стане прекрасним і безтурботним мостом, який приведе тебе до чудового завтра, – Е. Джозеф Коссман.
  • Ти знаєш це місце між сном і дійсністю, місце, де ти все ще пам'ятаєш, що бачила сон? Там я завжди буду любити тебе. Там я чекатиму на тебе, – Дж. М. Баррі.