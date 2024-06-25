Будьмо чесними, хто ж не любить лягати спати з усмішкою, особливо після побажання солодких снів від когось рідного? Тож, звісно, варто витратити хвилинку перед сном, щоб послати трохи любові у світ, особливо коли весь твій світ лежить поруч.

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Але як придумати щось приємне, змістовне, оригінальне і смішне? Щоб виконати цю благородну місію, переглянь цю збірку – тут десятки найкращих фраз на добраніч, від найкоротших і наймиліших до найсмішніших та майже ідеальних.

Ось 50 найкращих фраз на добраніч

Натхненні.

З нетерпінням чекаю на зустріч з тобою зранку, а поки що – на добраніч.

Щодня я лягаю спати з відчуттям, що завдяки тобі я зірвав джекпот.

Я посилаю тобі великі обійми перед тим, як ти підеш спати. Сподіваюся, ти добре виспишся.

Відпочивай, кохана, завтра буде новий день, повний можливостей.

Побачимося завтра, гарних снів. Сподіваюся, у тебе був найкращий день.

Не забудь порахувати свої успіхи за сьогодні, перш ніж рахувати овець. Люблю тебе.

Солодких снів, сонечко. Ти мені снитимешся. Ба я вже думаю про тебе. Спи міцно.

Загорнись у ковдру і вирушай у країну мрій. На добраніч, бажаю спати поруч з тобою!

Місяць світить, але ти світиш яскравіше. Приємного тобі відпочинку, ти його заслужила.

Яка насолода, поговорити з тобою перед сном! Сподіваюся, сьогодні тобі насняться найсолодші сни.

Поклади голову на подушку і дозволь своїм турботам відплисти геть.

Мрій про велике, спи міцно і прокидайся готовою підкорювати новий день.

Ти найкраща. Я просто хотів, щоб ти знала це перед сном. Солодких снів для найсолодшої людини.

Не можу дочекатися, коли побачу тебе! Добраніч, міцних снів, гарних відчуттів.

Сподіваюся, ти добре виспишся, побачиш солодкі сни, а завтрашній день буде ще кращим.

"Поклади голову на подушку і дозволь своїм турботам відплисти геть" / Фото freepik

Романтичні.

Можливо, ти вже спиш, але я просто хочу сказати тобі, що дуже тебе люблю. Сподіваюся, це повідомлення скрасить твій ранок.

Я думав про тебе цілий день. Ти найкраща. Я посилаю тобі поцілунки, обійми й любов. На добраніч.

Обійми з тобою зробили б цю ніч набагато кращою. Солодких снів, кохана. Нехай твої сни будуть такими ж прекрасними, як і ти.

Посилаю тобі мільйон поцілунків перед тим, як ти закриєш очі. Люблю тебе і на добраніч.

Мрію про те, що завтра вранці прокинуся поруч з тобою. Спи спокійно, моя найулюбленіша людина.

Я такий вдячний за твою присутність у моєму житті, навіть коли ми не разом. Добраніч тобі.

Твоя посмішка – найкрасивіша посмішка у світі. Тепер ти знаєш, про що я мрію сьогодні вночі!

Я вдячний за ще один день, проведений з любов'ю до тебе. На добраніч і солодких снів.

Моє серце переповнене любов'ю до тебе, і коли ти спиш – теж. На добраніч і солодких снів.

Ти робиш кожен день яскравішим, моя люба. Добраніч, рідна, я побачу тебе у своїх снах.

Нехай твої сни будуть наповнені щастям, так само як ти наповнюєш моє серце радістю.

Добраніч моїй коханій, я думаю про тебе сьогодні ввечері та щоночі! Знай, що я завжди поруч.

Ти – останнє, про що я думаю перед сном. Я закоханий, тож реальність нарешті краща за мрії.

Я користуюся моментом, щоб відчути вдячність за день, який ми розділили, і терпляче чекаю на те, що приготувало завтра.

Розслабся і відпочинь. Нехай твої сни будуть прекрасними. Відпочивай, знаючи, що ти в моїх думках.

"Можливо, ти вже спиш, але я просто хочу сказати тобі, що дуже тебе люблю" / Фото freepik

Смішні.

Висипайся і нехай тобі насниться кохана людина.... Я! Якщо ж присниться поганий сон, не дзвони мені. Я хочу виспатися!

Сподіваюся, ти насолодишся ніччю без мого хропіння. І не забудь поставити будильник на десять разів вранці.

Не дозволяй клопам кусатися, але якщо вони кусаються, то краще кусай їх у відповідь. Приємних снів.

Думаю, нам треба з'їхатися. Набридло надсилати повідомлення "на добраніч".

Добраніч, кохана (це твій сигнал, щоб відкласти мобільний). Спи добре і мрій про світ, де не існує ранку понеділка.

Я сумую за тобою, моя морська зірка. Так, ти займаєш все ліжко, і мені це подобається.

Сподіваюся, твої сни не будуть надто дивними. На добраніч, і пам'ятай, що завтра буде ще один день для прокрастинації.

Я бажаю тобі міцного сну... Або принаймні кілька годин прикидатися, що ти спиш, поки остаточно не відключишся.

Нехай твій сон буде спокійним, а хропіння мінімальним. І не забудь почистити зуби!

Нехай монстри під ліжком знають, що ми дамо їм добрячого прочухана, якщо вони не дадуть тобі спати.

"Я сумую за тобою, моя морська зірка. Так, ти займаєш все ліжко, і мені це подобається" / Фото freepik

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