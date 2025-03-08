Пользовательница тиктока @britforreal поделилась уже вирусным видео. Оно заставило ее задуматься над тем, все ли мужчины придерживаются одинакового процесса, когда принимают душ, пишет 24 Канал.

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Мытье мужчины не на шутку шокировало женщину

Я такая расстроенная. Я узнала, как мой муж моет свое тело в душе,

– говорит она в своем видео, которое набрало 3 миллиона просмотров.

После того, как она попросила мужа продемонстрировать, как он принимает душ, он начинает показывать ей, расчесывая бороду.

"С такими усилиями? Дай мне попробовать", – со смехом отвечает она.

После мытья бороды муж объясняет жене, что во время мытья тела он создает "треугольник", чтобы очистить живот и промежность.

"Я боюсь за свою жизнь. Прекрати!", – с ужасом говорит она, когда муж делает треугольные движения, которые мы видим на видео непрерывно. Мужская красота – страшная сила.

Становится еще хуже: "Тогда доставай свою карточку Mastercard и Amex, вот сюда", – это означает, что он моет свою задницу. После этого он заканчивает и выскакивает из душа. Надеемся, он хотя бы не принимал горячий душ, который может негативно повлиять на кожу. Хотя...

Мужчина показал, как принимает душ: смотрите видео

Жена и так напугана. Ее шокировал тот факт, что муж даже не вымыл ягодицы, хоть и наведывался в общественные туалеты. Но он ничегошеньки плохого не увидел в том, как принимает душ.

Он не увидел, но пользователи сети – увидели

"Каждый сантиметр должен быть вымыт. Каждый", – подчеркивает один из комментаторов.

"И ни одной мочалки?!", – обратил внимание другой.

"Треугольник меня повеселил, потому что он пропустил ноги", – добавил другой.

"Я думаю, что мы должны спрашивать об этих деталях на первом свидании", – подчеркнул один из комментаторов.

"Отныне душ на первом свидании, леди", – пошутил еще кто-то.

Шутки шутками, но некоторые комментаторы не могли поверить, насколько нечистыми могут быть некоторые мужчины.

"А некоторые женщины удивляются, почему они постоянно подхватывают молочницу, ведь мужчины, которых они пускают к себе, не являются чистыми", – отметил один человек.

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А как вы принимаете душ? У вас тоже есть несколько обязательных зон, или намыливаетесь с ног до головы?