Пользовательница тиктока @britforreal поделилась уже вирусным видео. Оно заставило ее задуматься над тем, все ли мужчины придерживаются одинакового процесса, когда принимают душ, пишет 24 Канал.
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Мытье мужчины не на шутку шокировало женщину
Я такая расстроенная. Я узнала, как мой муж моет свое тело в душе,
– говорит она в своем видео, которое набрало 3 миллиона просмотров.
После того, как она попросила мужа продемонстрировать, как он принимает душ, он начинает показывать ей, расчесывая бороду.
"С такими усилиями? Дай мне попробовать", – со смехом отвечает она.
После мытья бороды муж объясняет жене, что во время мытья тела он создает "треугольник", чтобы очистить живот и промежность.
"Я боюсь за свою жизнь. Прекрати!", – с ужасом говорит она, когда муж делает треугольные движения, которые мы видим на видео непрерывно. Мужская красота – страшная сила.
Становится еще хуже: "Тогда доставай свою карточку Mastercard и Amex, вот сюда", – это означает, что он моет свою задницу. После этого он заканчивает и выскакивает из душа. Надеемся, он хотя бы не принимал горячий душ, который может негативно повлиять на кожу. Хотя...
Мужчина показал, как принимает душ: смотрите видео
Жена и так напугана. Ее шокировал тот факт, что муж даже не вымыл ягодицы, хоть и наведывался в общественные туалеты. Но он ничегошеньки плохого не увидел в том, как принимает душ.
Он не увидел, но пользователи сети – увидели
- "Каждый сантиметр должен быть вымыт. Каждый", – подчеркивает один из комментаторов.
- "И ни одной мочалки?!", – обратил внимание другой.
- "Треугольник меня повеселил, потому что он пропустил ноги", – добавил другой.
- "Я думаю, что мы должны спрашивать об этих деталях на первом свидании", – подчеркнул один из комментаторов.
- "Отныне душ на первом свидании, леди", – пошутил еще кто-то.
Шутки шутками, но некоторые комментаторы не могли поверить, насколько нечистыми могут быть некоторые мужчины.
"А некоторые женщины удивляются, почему они постоянно подхватывают молочницу, ведь мужчины, которых они пускают к себе, не являются чистыми", – отметил один человек.
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А как вы принимаете душ? У вас тоже есть несколько обязательных зон, или намыливаетесь с ног до головы?