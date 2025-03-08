Користувачка тіктоку @britforreal поділилася вже вірусним відео. Воно змусило її замислитися над тим, чи всі чоловіки дотримуються однакового процесу, коли приймають душ, пише 24 Канал.

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Миття чоловіка не на жарт шокувало жінку

Я така засмучена. Я дізналася, як мій чоловік миє своє тіло в душі,

– говорить вона у своєму відео, яке набрало 3 мільйони переглядів.

Після того, як вона попросила чоловіка продемонструвати, як він приймає душ, він починає показувати їй, розчісуючи бороду.

"З такими зусиллями? Дай мені спробувати", – зі сміхом відповідає вона.

Після миття бороди чоловік пояснює дружині, що під час миття тіла він створює "трикутник", щоб очистити живіт і промежину.

"Я боюся за своє життя. Припини!", – з жахом каже вона, коли чоловік робить трикутні рухи, які ми бачимо на відео безперервно. Чоловіча краса – страшна сила.

Стає ще гірше: "Тоді діставай свою картку Mastercard і Amex, ось сюди", – це означає, що він миє свою дупу. Після цього він закінчує і вискакує з душу. Надіємось, він бодай не приймав гарячий душ, який може негативно вплинути на шкіру. Хоча...

Чоловік показав, як приймає душ: дивіться відео

Дружина і так нажахана. Її шокував той факт, що чоловік навіть не вимив сідниці, хоч і навідувався до громадських вбиралень. Але він нічогісінько поганого не побачив у тому, як приймає душ.

Він не побачив, але користувачі мережі – побачили

"Кожен сантиметр повинен бути вимитий. Кожен", – наголошує один з коментаторів.

"І жодної мочалки?!", – звернув увагу інший.

"Трикутник мене повеселив, бо він пропустив ноги", – додав інший.

"Я думаю, що ми повинні запитувати про ці деталі на першому побаченні", – наголосив один з коментаторів.

"Відтепер душ на першому побаченні, леді", – пожартував ще хтось.

Жарти жартами, але деякі коментатори не могли повірити, наскільки нечистими можуть бути деякі чоловіки.

"А деякі жінки дивуються, чому вони постійно підхоплюють молочницю, адже чоловіки, яких вони пускають до себе, не є чистими", – наголосила одна людина.

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А як ви приймаєте душ? У вас теж є кілька обов'язкових зон, чи намилюєтесь з ніг до голови?