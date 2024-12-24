24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает, почему джемпер-водолазка является основным элементом осенне-зимнего гардероба мужчин. И добавляет советы, как его удачно носить.
Смотрите также Нанесите это популярное средство на подошву обуви, чтобы больше не падать на льду
Почему стоит носить водолазку осенью и зимой
Есть ряд базовых вещей, которые помогут вам согреться. Некоторые могут быть немного неудобными из-за объемности, как пуховики или тренчи. В таких случаях стоит полагаться на лёгкую одежду.
Водолазки, также известные как джемперы-водолазки, идеально подходят, чтобы согреться, не создавая при этом ощущение укутанности. Они способны украсить любой наряд, но вы должны сочетать их с умом.
Ношение водолазки имеет преимущества. С одной стороны, это абсолютно утилитарная вещь, с помощью которой вы можете избежать холода, но она также выполняет функцию шарфа. А лучшим является то, что она чрезвычайно легкая.
Самый крутой способ носить водолазку
Многие из нас упорно отказываются носить водолазку, потому что эта одежда ассоциируется со старшим поколением. Однако сегодня есть способы комбинировать ее, чтобы быть современным и привлекательным.
Джемпер-водолазка является основным элементом осенне-зимнего гардероба мужчин / Фото cookie_studio@freepik
- Итак, если вы хотите быть модным, сочетайте водолазку с контрастными вещами, например брюками карго, парой ботинок и курткой-пуховиком. В результате получится современный образ, который поможет вам пережить холодную пору.
- Таких вещей, как кожаная куртка, джинсы и любимые кроссовки, более чем достаточно, но это не единственный способ носить джемпер такого типа. Вы можете носить такой джемпер, просто заменив им футболку. Например, в образе, в котором вы носите брюки, мокасины, футболку и пиджак.
- А если вы хотите создать легкий образ, в котором джемпер будет главным элементом, то можете выбрать однотонный наряд с парой туфель. Такая комбинация сделает вас похожим на мужчину с хорошим вкусом и многими нулями на банковском счете.
- Относительно костюма – можно отказаться от рубашки и галстука, вместо этого выбрав водолазку. В этом случае вы можете выбрать контрастные оттенки, например синий костюм с бежевым джемпером, или черный с бордовой водолазкой.
- Если вы хотите элегантно выглядеть с водолазкой, не прибегая к блейзеру, вам подойдет неструктурированный пиджак или кожаная куртка. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы подобрать идеальный вариант, ведь сочетание фактур, цветов и кроя может быть настолько же стильным.