24 Канал із посиланням на GQ розповідає, чому джемпер-водолазка є основним елементом осінньо-зимового гардероба чоловіків. І додає поради, як його вдало носити.
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Чому варто носити водолазку восени та взимку
Є низка базових речей, які допоможуть вам зігрітися. Деякі можуть бути трохи незручними через об'ємність, як пуховики або тренчі. У таких випадках варто покладатися на легкий одяг.
Водолазки, також відомі як джемпери-водолазки, ідеально підходять, щоб зігрітися, не створюючи при цьому відчуття вкутаності. Вони здатні прикрасити будь-яке вбрання, але ви повинні поєднувати їх з розумом.
Носіння водолазки має переваги. З одного боку, це абсолютно утилітарна річ, за допомогою якої ви можете уникнути холоду, але вона також виконує функцію шарфа. А найкращим є те, що вона надзвичайно легка.
Найкрутіший спосіб носити водолазку
Багато хто з нас вперто відмовляється носити водолазку, бо цей одяг асоціюється зі старшим поколінням. Однак сьогодні є способи комбінувати її, щоб бути сучасним і привабливим.
Джемпер-водолазка є основним елементом осінньо-зимового гардероба чоловіків / Фото cookie_studio@freepik
- Отже, якщо ви хочете бути модним, поєднуйте водолазку з контрастними речами, як-от брюками карго, парою черевиків і курткою-пуховиком. В результаті вийде сучасний образ, який допоможе вам пережити холодну пору.
- Таких речей, як шкіряна куртка, джинси й улюблені кросівки, більш ніж достатньо, та це не єдиний спосіб носити джемпер такого типу. Ви можете носити такий джемпер, просто замінивши ним футболку. Наприклад, в образі, в якому ви носите брюки, мокасини, футболку і піджак.
- А якщо ви хочете створити легкий образ, в якому джемпер буде головним елементом, то можете обрати однотонне вбрання з парою туфель. Така комбінація зробить вас схожим на чоловіка з гарним смаком і багатьма нулями на банківському рахунку.
- Щодо костюма – можна відмовитися від сорочки й краватки, натомість обравши водолазку. У цьому випадку ви можете вибрати контрастні відтінки, наприклад синій костюм з бежевим джемпером, або чорний з бордовою водолазкою.
- Якщо ви хочете мати елегантний вигляд із водолазкою, не вдаючись до блейзера, вам підійде неструктурований піджак або шкіряна куртка. Вам не потрібно турбуватися про те, щоб підібрати ідеальний варіант, адже поєднання фактур, кольорів і крою може бути настільки ж стильним.