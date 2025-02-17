"Пресс делается на кухне": фитнес-тренер назвал 2 условия появления желанных кубиков

Когда мы видим голливудских звезд и знаменитостей с отточенными фигурами, то мы даже не подозреваем, сколько работы за этим стоит. Нам бы хотелось есть вволю, смотреть любимые сериалы, и чтобы кубики пресса сами по себе появлялись, но так бывает разве что в комедиях.

В рубрике "Вы стеснялись – мы спросили" 24 Канал будет общаться с представителями разных профессий. Мы будем задавать им те вопросы, которые хотели бы вы, но не могли решиться. На этот раз мы поставили несколько глупых вопросов, вдохновленных мемами и забавными картинками из сети, тренеру. Спойлер: просто приобрести абонемент в зал недостаточно, чтобы получить желанные шесть кубиков пресса.

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Мы пообщались с Сергеем Васильченко, известным в сети как "Тренер по тату". Поклонникам Сергея можем с уверенностью сказать, что он в шапке и поел!

Можно ли быстро накачаться, поедая только грудинку и яйца

Если я просто куплю абонемент в спортзал и положу его в кошелек, калории сами начнут сгорать?

Мне кажется, что именно так многие клиенты рассуждают, что: "Я сейчас съезжу, куплю абонемент в зал, и все, моя жизнь изменится". Но это так тоже не работает. Было бы, конечно, классно, если бы калории начинали таять на глазах, как только вы открываете кошелек и показываете абонемент. Но нет, чуда не случится.

На самом деле для того, чтобы калории начали сгорать, нужно что-то делать. Конечно, можно просто лежать, и для лежания, для базового метаболизма нам также нужны калории, но это так немножечко не работает. Есть много исследований, которые подтверждают то, что для увеличенных расходов желательно делать физическую активность.

Как быстро я могу накачаться, если буду есть только куриную грудинку и яйца? Реально ли стать как Шварценеггер за две недели?

Эх, опять этот Арни. Для того чтобы быть как Арни, нужно фигачить так тяжело и так долго, и питаться не только куриной грудкой и яйцами, скажем так. Если вы планируете есть только грудинку и яйца, и верить, что за 14 дней станете next level как Арни, то сорри, это работает, мне кажется, только в приколах и мемах.

Ну давайте так, серьезный прогресс для каждого свой. И каждый представляет свои какие-то показатели, результаты и форму мечты.

Но в любом случае для этого нужна кропотливая работа, рацион питания, методичность, стратегичность и скучно это все делать, зациклено по кругу. Нужны месяцы регулярных тренировок и сбалансированного питания, это если коротко.

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Смех действительно может накачать пресс?

Если я буду есть торт в спортивном костюме, поможет ли мне это сжигать калории быстрее?

Поможет, если в этом спортивном костюме еще делать выпады, или приседания, или бегать. Тогда да, поможет. Но, к сожалению, эластичные штаны не способны уничтожать калории вместе с пирожным, и это было бы слишком круто, чтобы быть правдой.

Физиология такова, что ты сжигаешь калории, когда мышцы реально работают, а не просто, когда ты в спортивной форме и ешь пирожное. Конечно, когда ешь пирожное, мышцы тоже работают, но это немножечко не то.

Правда ли, что мышцы можно накачать, просто представляя, как я качаюсь?

Ну, если бы это действительно так работало, то, мне кажется, мировые бодибилдеры да и спортсмены в целом сэкономили бы кучу времени и денег на абонементах в залы и на фитнес-тренерах, или вообще на профильных тренерах. Воображаемая визуализация может помочь с нейронно-мышечной связью. То есть, действительно, такое может быть касательно, будет улучшаться нейронно-мышечная связь, то есть это связь мозга и мышц.

Но по-настоящему мышечные волокна растут только от реальной работы с отягощением. Ну, или это может быть вес собственного тела, или дополнительное снаряжение. Поэтому мышцы нужно качать, а не воображать.

Можно ли накачать пресс, если смеяться 30 минут в день?

Да, последнее. Смех действительно задействует мышцы живота. Мы все это чувствуем, когда смеемся. Но, к сожалению, не настолько, чтобы нарисовать 6 кубиков. В общем для того, чтобы нарисовать 6 кубиков на своем теле, нужно что? Пресс делается на кухне. Нужно пересматривать свой рацион.

Но 30 минут искреннего смеха в день, например, точно улучшит настроение и немного поможет со сжиганием калорий. Потому что это также затраты.

Поэтому, конечно, смеяться можно, и пусть все только то делают, что смеются. Но это не поможет в накачивании пресса. Поэтому только кухня, только тренировки и только повторить два пункта.



Вам не очень видно, но Сергей здесь улыбается / Фото, предоставлено Сергеем Васильченко

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