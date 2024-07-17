Это когда он подтягивает леску или отвязывает улов – крючок может застрять в пальце. Если это случилось с вами, можете воспользоваться одной из этих техник, чтобы вытащить крючок.

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Как вытащить рыболовный крючок из пальца

Только заметьте, что технику "дерганья за леску" нельзя выполнять на других частях тела, таких как мочка уха или ноздря.

А если крючок застрял в глазу, не пытайтесь извлечь его самостоятельно никаким из методов, а немедленно обратитесь в травмпункт.



Как вытащить крючок из пальца / Иллюстрация The Art of Manliness

Техника дерганья за леску:

Сделайте петлю из лески. Поместите петлю над хвостовиком крючка и слегка потяните ее против сгиба крючка.

Другой рукой нажмите вниз и обратно на ушко крючка.

Продолжайте нажимать на ушко крючка. Быстро и сильно дерните леску назад, убедившись, что леска параллельна хвостовику. И не волнуйтесь, за жалом останется лишь крохотный кусочек, больно не будет. Далее следует очистить ранку и забинтовать.

Техника продвижения и резки: