Це коли він підтягує волосінь або відв'язує улов – гачок може застрягнути в пальці. Якщо це трапилося з вами, можете скористатися однією цих технік, щоб витягти гачок.

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Як витягнути рибальський гачок із пальця

Тільки зауважте, що техніку "смикання за жилку" не можна виконувати на інших частинах тіла, таких як мочка вуха чи ніздря.

А якщо гачок застряг в оці, не намагайтеся витягти його самостійно жодним із методів, а негайно зверніться до травмпункту.



Як витягнути гачок із пальця / Ілюстрація The Art of Manliness

Техніка смикання за жилку:

Зробіть петлю з волосіні. Помістіть петлю над хвостовиком гачка і злегка потягніть її проти згину гачка.

Іншою рукою натисніть вниз і назад на вушко гачка.

Продовжуйте натискати на вушко гачка. Швидко і сильно смикніть волосінь назад, переконавшись, що волосінь паралельна хвостовику. І не хвилюйтеся, за жалом залишиться лише крихітний шматочок, боляче не буде. Далі слід очистити ранку і забинтувати.

Техніка просування та різання: