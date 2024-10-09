И вот вы спускаете воду в туалете, а она начинает течь не вниз, а вверх. "Ничего страшного", – можете подумать вы, и начнете искать вантуз, чтобы устранить неприятность. А если его нет? Ответ есть у The Art of Manliness.

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Как прочистить унитаз без вантуза

С помощью некоторых других бытовых средств вы можете решить эту дилемму. Ниже вы прочитаете аж о 6 способах пробивания унитаза без вантуза.

Хотя эти способы также пригодятся и в том случае, когда вы попытались прочистить унитаз вантузом, но это не сработало. Воспринимайте их как запасной "план Б".

Способ 1 – горячая вода. Наполните кастрюлю или кувшин горячей водой из ванны, но не используйте кипяток (он может расколоть фарфор). Налейте горячую воду до уровня пояса в унитаз. Давление воды в сочетании с ее теплом может помочь ослабить и сдвинуть засоры.

Наполните кастрюлю или кувшин горячей водой из ванны, но не используйте кипяток (он может расколоть фарфор). Налейте горячую воду до уровня пояса в унитаз. Давление воды в сочетании с ее теплом может помочь ослабить и сдвинуть засоры. Способ 2 – средство для мытья посуды. Залейте в унитаз немного жидкого мыла для посуды. Мыло сделает засор скользким, что может помочь ему пройти сквозь трубы. После добавления мыла оставьте все на 20 минут или около того. Затем смойте еще раз. Если ничего не двигается, налейте в унитаз еще порцию горячей воды. Вы также можете совместить эти способы сразу, налив в унитаз кастрюлю горячей воды, смешанной с мылом.

Пробиваем унитаз эффективно и оперативно с этими способами / Иллюстрации The Art of Manliness