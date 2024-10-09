І от ви спускаєте воду в туалеті, а вона починає текти не вниз, а вгору. "Нічого страшного", – можете подумати ви, і почнете шукати вантуз, щоб усунути халепу. А якщо його немає? Відповідь має The Art of Manliness.

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Як прочистити унітаз без вантуза

За допомогою деяких інших побутових засобів ви можете розв'язати цю дилему. Нижче ви прочитаєте аж про 6 способів пробивання унітаза без вантуза.

Хоча ці способи також стануть у пригоді й у тому випадку, коли ви спробували прочистити унітаз вантузом, але це не спрацювало. Сприймайте їх як запасний "план Б".

Спосіб 1 – гаряча вода. Наповніть каструлю або глечик гарячою водою з ванни, але не використовуйте окріп (він може розколоти порцеляну). Налийте гарячу воду до рівня пояса в унітаз. Тиск води в поєднанні з її теплом може допомогти послабити й зрушити засмічення.

Наповніть каструлю або глечик гарячою водою з ванни, але не використовуйте окріп (він може розколоти порцеляну). Налийте гарячу воду до рівня пояса в унітаз. Тиск води в поєднанні з її теплом може допомогти послабити й зрушити засмічення. Спосіб 2 – засіб для миття посуду. Залийте в унітаз трохи рідкого мила для посуду. Мило зробить засмічення слизьким, що може допомогти йому пройти крізь труби. Після додавання мила залиште все на 20 хвилин або близько того. Потім змийте ще раз. Якщо нічого не рухається, налийте в унітаз ще порцію гарячої води. Ви також можете поєднати ці способи одразу, наливши в унітаз каструлю гарячої води, змішаної з милом.

Пробиваємо унітаз ефективно та оперативно з цими способами / Ілюстрації The Art of Manliness