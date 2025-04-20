Адже воно може маскуватися під інтенсивну форму любові та відданості, неймовірну пристрасть та романтику, але зрештою переростає у маніпуляції та жорстокість. Як це розпізнати на ранніх етапах – пише 24 Канал завдяки Newport Institute.

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Що вважають аб'юзивною поведінкою

Стосунки з аб'юзом (також відомі як домашнє насильство, насильство з боку інтимного партнера або насильство під час побачень) – це коли хтось у парі намагається завдати фізичної, сексуальної або психологічної шкоди іншому.

Це широкий спектр поведінки. Наприклад, сексуальне насильство у стосунках – це не лише примушування до сексу, але й ігнорування почуттів партнера щодо сексу, примушування одягатися у сексуальний спосіб та багато іншого.

у стосунках – це не лише примушування до сексу, але й ігнорування почуттів партнера щодо сексу, примушування одягатися у сексуальний спосіб та багато іншого. У форматі емоційного насильства кривдник використовує слова та дії, щоб залякати, контролювати та ізолювати свою пару. Емоційне насильство – це про приниження, ревнощі та власницькі дії, звинувачення, газлайтинг і зневагу.

Стосунки з аб'юзом дуже підступні, бо маскуються під інтенсивну любов, пристрасть та романтику / Фото freepik

Як розпізнати аб'юзивні стосунки

Аб'юзивні стосунки підступні, бо жертва може звикнути до поведінки свого партнера, почати вважати її "нормальною". Щоб не допустити такого, одразу звертайте увагу на ці 10 ознак.

Ви не відчуваєте себе вільними у своєму виборі. Інша людина вказує вам, як одягатися і як поводитися, намагається контролювати, з ким ви проводите час, і постійно стежить за тим, куди ви ходите і що робите.

Інша людина вказує вам, як одягатися і як поводитися, намагається контролювати, з ким ви проводите час, і постійно стежить за тим, куди ви ходите і що робите. Ви постійно просите пробачення. Ви боїтеся реакції партнера, тому перепрошуєте за свої вчинки, навіть якщо не знаєте, за що саме, щоб уникнути його гніву та звинувачень.

Ви боїтеся реакції партнера, тому перепрошуєте за свої вчинки, навіть якщо не знаєте, за що саме, щоб уникнути його гніву та звинувачень. Ви не говорите про стосунки з друзями чи родиною. Ви уникаєте обговорювати свою пару, применшуєте її образливу поведінку або виправдовуєте її, якщо ваші друзі чи члени сім'ї звертають на неї увагу.

Ви уникаєте обговорювати свою пару, применшуєте її образливу поведінку або виправдовуєте її, якщо ваші друзі чи члени сім'ї звертають на неї увагу. Ваш партнер "бомбардує" вас любов'ю. Він намагається компенсувати образливу поведінку перебільшеними компліментами, екстравагантними подарунками та постійно каже, що "не може без вас жити".

Він намагається компенсувати образливу поведінку перебільшеними компліментами, екстравагантними подарунками та постійно каже, що "не може без вас жити". Ви відчуваєте, що в усьому, що не так у стосунках, винні ви. Ви самі переконані, що вас потрібно критикувати й вам потрібно вказувати, що робити через вашу погану поведінку, а якби вона була "кращою", то не було б жодних проблем.

Ви самі переконані, що вас потрібно критикувати й вам потрібно вказувати, що робити через вашу погану поведінку, а якби вона була "кращою", то не було б жодних проблем. Ваші розбіжності перетворюються на бурхливі сварки. Суперечки переростають у крики та образи, які можуть здаватися загрозливими та страшними.

Суперечки переростають у крики та образи, які можуть здаватися загрозливими та страшними. Ви ніколи не знаєте, яку версію вашого партнера ви побачите. Вони то гарячі, то холодні, то відсторонюються або ображають, то знову притягують вас до себе, стаючи раптово уважними та люблячими.

Вони то гарячі, то холодні, то відсторонюються або ображають, то знову притягують вас до себе, стаючи раптово уважними та люблячими. Вас замикають, коли ви намагаєтеся спілкуватися. Інша людина ігнорує ваші потреби чи проблеми або реагує на них із сарказмом чи відразою.

Інша людина ігнорує ваші потреби чи проблеми або реагує на них із сарказмом чи відразою. Ви втратили впевненість у власних поглядах. Вам стільки разів казали, що ви неправі, дурні чи божевільні, що ви почали в це вірити.

Вам стільки разів казали, що ви неправі, дурні чи божевільні, що ви почали в це вірити. Ви забули, яким ви були до стосунків. Ви проводите так мало часу наодинці або з друзями, займаючись улюбленими справами, що не пам'ятаєте, як це – бути сильною і незалежною людиною.

Розпізнавши ці ознаки у своїх стосунках, слід негайно реагувати та виходити з них / Фото wirestock@freepik

Зцілення від аб'юзу у стосунках

Аб'юзивні стосунки завдають тяжкого удару по самооцінці, самоповазі, благополуччю. Серед наслідків може бути депресія, тривога, почуття сорому та провини. Також цілком імовірні соціальна замкнутість, труднощі з концентрацією уваги, безсоння.

Єдиний варіант припинити аб'юз у стосунках – це припинити ці стосунки. А після – вжити заходів, щоб усунути завдану шкоду.

у стосунках – це припинити ці стосунки. А після – вжити заходів, щоб усунути завдану шкоду. Відновлення після емоційного насильства починається з визнання того, що насильство було – без мінімізації чи заперечення.

після емоційного насильства починається з визнання того, що насильство було – без мінімізації чи заперечення. Наступний крок – почати змінювати ментальні патерни , пов'язані з насильством. Це про зміну негативних думок і переконань, таких як думка про те, що ви самі винні, що у вас ніколи не буде здорових стосунків, або що ви могли б зробити щось інакше.

, пов'язані з насильством. Це про зміну негативних думок і переконань, таких як думка про те, що ви самі винні, що у вас ніколи не буде здорових стосунків, або що ви могли б зробити щось інакше. Крім того, зцілення передбачає повагу до власних потреб і бажань – тому слід робити те, що ви любите і що робить вас по-справжньому щасливим. Це про розвиток справжніх зв'язків з друзями, яким ви довіряєте і які дбають про ваші інтереси, а також про практику самодопомоги.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.