Что и говорить о браке – ему стало еще труднее выдержать испытание временем. Но есть способы помочь ему в этом – вот, к примеру, с этими японскими советами, пишет 24 Канал со ссылкой на Times of India.
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Эти японские советы помогут сделать ваши отношения счастливее
- Аймай. Общение – это ключ к успеху любых отношений. В японской культуре оно часто предполагает деликатность и отказ от конфронтаций. Это называется Аймай – практика, что поощряет людей избегать слишком прямолинейных высказываний. Да, ясная и честная коммуникация важна для пар, но чрезмерная прямота иногда может звучать грубо и заставить человека почувствовать себя оскорбленным. Аймай может уменьшить напряжение и защитить гармонию в отношениях. Вместо показывать пальцами или обвинять, следует выбирать более мягкие выражения и давать пространство для интерпретации. Это помогает избежать лишних споров и создает атмосферу взаимного уважения.
- Гаман. В японской культуре – это достойное и терпеливое решение сложных ситуаций. В отношениях Гаман может помочь спокойно преодолевать вызовы – вместо того, чтобы реагировать импульсивно или сдаваться, когда становится трудно. Гаман поощряет эмоциональную зрелость, самоконтроль и устойчивость. Японские пары часто рассматривают терпение не как слабость, а как силу, защищающую связь. Ведь вызовы и разногласия являются частью отношений, а важнее всего то, как вы справляетесь с ними вместе как пара.
С этими японскими советами вы можете сделать свой брак счастливее / Фото freepik
- Итадакимасу. Эту фразу часто произносят в японской культуре перед едой. Она отражает благодарность за еду, усилия и за саму жизнь. Эта благодарность глубоко вплетена в японскую культуру и может трансформировать отношения также. Когда кто-то благодарен за свою пару и регулярно выражает это, это может иметь глубокое влияние на отношения. Когда партнеры чувствуют, что их видят, слышат и ценят, любовь растет. Поэтому чаще говорите "спасибо" и проявляйте благодарность в повседневных моментах.
- Ма. В японском языке это означает пространство или паузу – то ли в разговоре, то ли в искусстве, то ли в отношениях. В любви это означает, что здоровым отношениям нужно пространство для дыхания. Проведение каждого мгновения вместе может привести к эмоциональному истощению. Давая своей паре пространство и время для собственных интересов, дружбы или тихих моментов, вы позволяете ее индивидуальности расцветать. Это, в конце концов, делает время, которое вы проводите вместе, более насыщенным и полноценным.
- Ва. Это японское понятие гармонии, означающее поддержание мирных и партнерских отношений. Ва предполагает взаимное уважение, эмоциональный интеллект и твердую приверженность к сохранению баланса. И означает выбор компромисса вместо контроля и эмпатии и доброты вместо эгоизма. В перспективе Ва в отношениях может помочь расцвету любви и сблизить партнеров.