Как бы сильно мы не любили, бывают моменты, когда возникают споры, ссоры и даже, казалось бы, бесконечные полосы плохих времен. Что с этим можно сделать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Есть способ иметь здоровые и длительные отношения
Исследования показывают, что большинство пар спорят в среднем трижды в неделю. Причины могут варьироваться от выбора ресторана для ужина до воспитания детей.
Конфликты в определенной степени полезны, потому что значит каждый в паре сохраняет свою свободу мысли, несмотря на годы совместной жизни. Но проблема в том, что мы часто не знаем, как их преодолевать. А необходимо работать – прежде всего над коммуникацией различными способами. Эксперты говорят, что есть стратегии, которые могут помочь.
Обычно есть 3 типа проблем в отношениях: решаемые, длительные и застойные или повторяющиеся.
- Решаемые – это конкретные проблемы, которые не требуют серьезного вмешательства, например споры о том, кто вынесет мусор.
- Длительные возникают из-за различий в наших образах жизни, например когда кто-то более опрятный или кто-то предпочитает больше времени проводить на свежем воздухе.
- А застойные являются самыми серьезными, поскольку их должны были бы устранить в свое время, но не сделали этого – и они снова появляются в каждом споре. Это как недоверие к паре или что-то, что действительно кого-то обидело.
Соответственно, мы должны адаптировать наш подход к каждому конфликту в соответствии с типом проблемы, с которой мы сталкиваемся.
В каждой паре бывают темные времена с конфликтами, и есть способы справиться с ними / Фото cookie_studio@freepik
- Говорите только о себе. Распространенная ошибка в споре – когда мы слишком много внимания уделяем причинам, почему другой человек не прав. Мы выслушиваем его аргументы только с намерением опровергнуть их, и это, в конце концов, ни к чему не приводит. Вместо этого надо сосредоточиться на том, чтобы правильно выразить, что мы чувствуем или почему мы поступили определенным образом. В конфликте не надо искать виновных, а надо искать осознание того, почему мы оба видим вещи по-разному. И не указывать друг на друга пальцем, а найти золотую середину через эффективную коммуникацию, которая не нанесет вреда.
- Попробуйте понять друг друга. Восприятие спора как конфликта, в котором есть победитель и побежденный, следует отбросить, а вместо этого мы должны попытаться понять другого человека и его причины. А для этого мы должны спросить его, как бы он преодолел эту ситуацию. А потом поставить себя в ситуацию, когда мы пытаемся решить проблему вместе, а не в одиночку.
- Пишите. Это может показаться странным, но способно стать очень полезным. В спорах мы склонны тысячу раз повторять то, что хотим сказать, и даже тогда кажется, что другой человек не понимает. Идея в том, чтобы высказать то, что мы хотим сказать, а другой человек должен это записать. Затем он или она зачитывает это нам, и мы исправляем его или ее, если он или она где-то не поняли, и наоборот. Это хороший способ остановить распаленные конфликты, что помогает нам слушать, быть выслушанными и понимать друг друга.