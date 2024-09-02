Никто не собирается вас осуждать, ведь всем время от времени нужен перерыв. Но сейчас самое время задать себе вопрос: как можно снова получить мотивацию и серьезно вернуться к спорту? Спортивный тренер и менеджер Workshop Gymnasium, тренажерного зала в отеле "Булгари", Николя Верет знает, что только регулярность приносит свои плоды. Вот его советы о том, как не пропустить возвращение к тренировкам.

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Создайте действительно устойчивый режим тренировок

Придерживаться плана тренировок – это очень хорошо, но вам все равно нужно сделать все возможное, чтобы его придерживаться. Поэтому убедитесь, что вы создали устойчивый режим, который можно адаптировать. Будьте реалистами и планируйте свою неделю так, чтобы не пропустить ни одной тренировки, принимая во внимание семейные и профессиональные обязательства. Выработайте полезные привычки, которые могут и станут частью вашего распорядка дня, ведь именно регулярность ведет к прогрессу. Выделите время на выходных, чтобы спланировать свои спортивные занятия, а также моменты отдыха. Календарь Google – ваш лучший союзник.



Классно, если вы будете ходить в зал с другом / Фото freepik

Переосмыслите свой рацион

Принимая новую спортивную рутину, ваш организм должен будет найти новый баланс. Насколько это возможно, ешьте сырые, сезонные, местные и необработанные (или минимально обработанные) продукты. Употребляйте достаточное количество высококачественного белка для регенерации организма и восстановления мышц после физических нагрузок (органические яйца, жирная рыба, нежирное мясо, чечевица, фасоль, тофу). Выбирайте здоровые жиры (рапсовое, льняное, оливковое или ореховое масло), которые обеспечивают организм долговременной энергией. Наконец, не экономьте на овощах и фруктах, сырых или приготовленных (яблоки, лимоны, авокадо, морковь, киви, редиска, бананы, черника, помидоры, шпинат и т.д.). Это не высшая математика, но всегда полезно помнить об основах.

Перед спортивной тренировкой отдайте предпочтение сухофруктам, если вы чувствуете голод. И наоборот, резко сократите потребление сахара, соли и жирной пищи (безалкогольных напитков, масла, холодного мяса, соусов, тортов и пирожных), а также алкоголя и кофе. Пейте много воды! Ваше тело и мозг нуждаются в ее, чтобы оставаться в тонусе на протяжении всего дня. Попрощайтесь с пустыми калориями и приветствуйте эти решения, основанные на здравом смысле.

Заботьтесь о себе

Другими словами: найдите место для подвижности, упражнений на устойчивость и самомассажа. Уделите особое внимание активации мышц и суставов перед тренировкой.

Используйте массажный валик для активации задней цепи (ягодицы, подколенные сухожилия, квадрицепсы и т.д.) и спины.

Выполняйте упражнения на гибкость, такие как растягивания, скручивания и вращения.

Не пренебрегайте своей устойчивостью, станьте на несколько минут в положение доски, стола или моста (или полумоста для менее гибких из нас).

Подготовка таким образом является гарантией эффективности ваших движений и связи между мышцами и мозгом. В качестве бонуса, вы сможете предотвратить некоторые физические сбои.



Тренируйтесь, но не загоняйте себя / Фото Artursafronovvvvv

Увеличивайте интенсивность тренировок (постепенно)

Да, мы сказали постепенно. Начните, например, с двух тренировок в неделю и доведите их до трех. Не позволяйте себе отвлекаться на смартфон, и одного часа на тренировку должно быть достаточно. Постепенно увеличивайте нагрузку, чтобы дать телу время для прогресса. Какой бы ни была ваша цель, убедитесь, что вы тренируете тело как единое целое, а не всегда задействуйте одни части, пренебрегая другими. Вы же не хотите создать дисбаланс и развить слабые места. Секрет того, что тренировка была эффективной: в конце вы должны чувствовать себя в отличной форме, а не полностью расслабленным.

Думайте о восстановлении

Чтобы быстрее увидеть прогресс, нужно позаботиться о том, чтобы мышцы быстрее восстанавливались. Убедитесь, что вы не перетренировались и не восстановились. Высыпайтесь, около 8 часов в сутки, чтобы помочь регенерации и восстановлению мышечной ткани. Уменьшите механические нагрузки и износ тела с помощью пассивного восстановления. Попробуйте инфракрасную сауну, криотерапию или приобретите себе массажный пистолет.

Воспользуйтесь этими советами, чтобы возвращение к спорту было результативным и приносило вам удовольствие!

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