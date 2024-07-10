Как это удается мужчине? Какой его распорядок дня, режим физических упражнений, диета? Как он ухаживает за кожей? Обо всем этом и немного больше Марино рассказывает в своих соцсетях.

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Нил Марино в 60 работает моделью и выглядит фантастически: что он для этого делает

Этот человек прежде всего имеет положительное отношение к жизни. Каждое утро он выходит на прогулку, бегает и плавает. Нил родом из Сан-Паулу в Бразилии, он закончил факультет физического воспитания, работал по специальности, а также как модель.

Ему 60, но уже 40 лет он держит вес и выглядит непревзойденно / Коллаж 24 Канала фото nil_marino

В 1983 году он стал сторонником метода тренировок, который предусматривает использование только собственного веса тела.

Мне нравится тренироваться с собственным весом. Во время этого сокращаются все группы мышц. Мне всегда нравилось тренироваться во дворе, на пляже или на скалах,

– говорит Нил.

Чтобы иметь здоровое сердце, он ежедневно много ходит пешком или ездит на велосипеде. Очень важны и регулярные приседания. Он приседает 5 раз в неделю по 100 раз с 5 повторениями. А во второй половине дня – силовые тренировки, также 5 раз в неделю, чтобы сохранить кости, связки и мышечную массу сильными.

Также очень важная вещь – это полноценный ночной сон. Марино просыпается в 6 утра и ложится спать в 9 вечера, максимум в 10. Именно такой режим сна, по его мнению, поддерживает высокий уровень тестостерона и гормонов роста, которые обеспечивают хорошую мышечную массу и высокий тургор кожи.

Нил Марино рассказал, в чем секрет его самочувствия и крутого вида / Коллаж 24 Канала фото nil_marino

Третье, на что Нил советует обратить внимание – это уход за кожей лица. Уже более 40 лет раз в день он наносит на лицо увлажняющий крем после тщательного очищения кожи.

Следующее важное – это еда. Марино старается есть всегда в одно и то же время. Самым важным, по его мнению, является завтрак. У Нила это яйца, многозерновой хлеб, смесь семян – подсолнечного, тыквенного и кунжутного, а также фрукты. И уже 4 года Нил ест лук, чеснок и специи с каждым приемом пищи.

Более 20 лет он был на 100% вегетарианцем. Но чтобы легче было поддерживать мышечную массу, он модернизировал свой рацион. Особенно же радикально мужчина относится к сладостям. В его рационе из сладкого только ягоды, фрукты и немного меда. Все остальные сладости – принципиальное табу.