Як це вдається чоловікові? Який його розпорядок дня, режим фізичних вправ, дієта? Як він доглядає за шкірою? Про все це і трохи більше Маріно розповідає у своїх соцмережах.

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Ніл Маріно у 60 працює моделлю і виглядає фантастично: що він для цього робить

Цей чоловік передовсім має позитивне ставлення до життя. Щоранку він виходить на прогулянку, бігає і плаває. Ніл родом із Сан-Паулу в Бразилії, він закінчив факультет фізичного виховання, працював за фахом, а також як модель.

Йому 60, але вже 40 років він тримає вагу та має неперевершений вигляд / Колаж 24 Каналу фото nil_marino

У 1983 році він став прихильником методу тренувань, який передбачає використання лише власної ваги тіла.

Мені подобається тренуватися з власною вагою. Під час цього скорочуються всі групи м'язів. Мені завжди подобалося тренуватися у дворі, на пляжі або на скелях,

– каже Ніл.

Щоб мати здорове серце, він щодня багато ходить пішки або їздить на велосипеді. Дуже важливими є й регулярні присідання. Він присідає 5 разів на тиждень по 100 разів з 5 повтореннями. А в другій половині дня – силові тренування, також 5 разів на тиждень, щоб зберегти кістки, зв'язки та м'язову масу сильними.

Також дуже важлива річ – це повноцінний нічний сон. Маріно прокидається о 6 ранку і лягає спати о 9 вечора, максимум о 10. Саме такий режим сну, на його думку, підтримує високий рівень тестостерону та гормонів росту, які забезпечують хорошу м'язову масу і високий тургор шкіри.

Ніл Маріно розповів, у чому секрет його самопочуття та крутого вигляду / Колаж 24 Каналу фото nil_marino

Третє, на що Ніл радить звернути увагу – це догляд за шкірою обличчя. Вже понад 40 років раз на день він наносить на обличчя зволожуючий крем після ретельного очищення шкіри.

Наступне важливе – це їжа. Маріно намагається їсти завжди в один і той самий час. Найважливішим, на його думку, є сніданок. У Ніла це яйця, багатозерновий хліб, суміш насіння – соняшникового, гарбузового та кунжутного, а також фрукти. І вже 4 роки Ніл їсть цибулю, часник і спеції з кожним прийомом їжі.

Понад 20 років він був на 100% вегетаріанцем. Але щоб легше було підтримувати м'язову масу, він модернізував свій раціон. Особливо ж радикально чоловік ставиться до солодощів. У його раціоні з солодкого лише ягоди, фрукти та трохи меду. Всі інші солодощі – принципове табу.