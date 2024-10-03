Он подскажет, как можно заметить определенные эмоциональные и поведенческие признаки, которые выдают правду. Психоаналитик Кристиан Ришомм на GQ делится своими соображениями об обнаружении лжи.

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Почему мы врем

По словам Кристиана Ришомма, "ложь – это приобретенное поведение, которое развивается с детства в социальной и культурной среде". То есть она не является врожденной, а является реакцией, которую мы учимся давать, чтобы избежать определенных неудобств. Но почему?

Люди лгут по нескольким причинам, в частности, чтобы избежать конфликта, защитить свой имидж, получить социальные или материальные преимущества,

– говорит Ришомм.

Это стратегия, которую мы применяем, чтобы приспособиться к реальности, чтобы избежать тревоги. Психоанализ рассматривает ложь как защитный механизм, способ избежать внутреннего напряжения.

При этом некоторые люди умеют врать лучше, чем другие, поэтому врут с обескураживающей легкостью. Но все же ложь можно распознать.

Признаки лжи

Одно из самых интересных открытий в исследованиях лжи – это когнитивная нагрузка, которую она накладывает. По словам Ришомма, ложь требует от нас создания новой версии реальности, ее запоминания, сохранения целостности.

Мозг вынужден жонглировать несколькими кусками информации: правдой, ложью и образом, который мы хотим спроецировать. Эта когнитивная перегрузка может привести к паузам в речи, ошибкам или несоответствиям, которые иногда можно обнаружить.

Психоаналитик говорит, можно заметить определенные эмоциональные и поведенческие признаки у лжеца / Коллаж 24 канала фото freepik

Психоанализ указывает нам на эти тонкие несоответствия. Лжецы могут проявлять диссоциацию между эмоциями, которые они испытывают, и эмоциями, которые они показывают.

Тонкие противоречия между вербальным и невербальным содержанием, необычные паузы или обличительные оговорки. Язык тела может дать полезные подсказки, но он не является безошибочным,

– отмечает психоаналитик.

То есть мимика или жесты могут свидетельствовать о дискомфорте, но важно не слишком интерпретировать эти сигналы. Даже честные люди могут демонстрировать беспокойство или стресс, особенно под давлением. Поэтому следует анализировать эти признаки в общем контексте.

Как сделать так, чтобы у лжеца возникли неприятности

Кто-то может подумать, что нужно поставить лжеца перед фактом, разоблачить его ложь с осязаемыми доказательствами, чтобы предотвратить эскалацию. Однако Кристиан Ришомм говорит так:

Самое трудное для лжеца не столько быть разоблаченным, сколько потерять способность верить другим.

Манипулируя реальностью, лжец в конце концов теряет способность доверять, проецируя свои сомнения на других. Поэтому серьезный недостаток доверия к другим также может быть признаком лжеца.

И если вы хотите втянуть его в неприятности, то должны поймать лжеца на его собственной игре. Вы должны научиться видеть больше, чем кажется, и читать скрытые знаки. Ложь, какой бы хитроумной ни была, всегда оставляет несколько трещин.

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